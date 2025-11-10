Oglas
GAGA I PRELE SE POTUKLI: U pozorištu pala krv - a kad čujete razlog, divićete im se još više

O TOME koliko je pokojni Dragan Gaga Nikolić bio posvećen umetnosti svedoči i zanimljiva anegdota iz "Ateljea 212", o tome kako je zbog predstave prolio krv.

Foto: Darko Dozet/Jutjub printskrin/Balkan Moment
Drugi akter priče bila je još jedna legenda beograda - pevač i pisac Dušan Prelević Prele.

Upravo u bifeu "Ateljea" začet je i kultni film "Poslednji krug u Monci", po Preletovom scenariju, koji je proslavio Nikolića.

Dok su Prele i Gaga Nikolić radili na setu bilo je teških situacija.

- Dušan Prelević Prele je imao neki scenario i onda su Dragan i on dolazili da rade na tekstu. Kada sam posle pogledao film, shvatih da su priče i neke scene pripremili u Ateljeu. Bilo je tu žestokih svađa, čak i s krvlju, da bi došli do nekog rešenja. Debelo su radili - ispričao je u jednom intervjuu ugostitelj Novica Nikić.

On je objasnio da je sve bilo u cilju pripremanja uloge, te da je Prele prednjačio u svemu.

- Bilo je više konstruktivnih tuča zbog neke predstave. Više od pola dobrih komada nastalo je u kafani, a iz razgovora se rodila "Noć tribada". I šank je bio na sceni.

