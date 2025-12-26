"UHVATIO ME JE ZA KOSU I REKAO MI DA TAKVE KAO JA PLAĆA 50 EVRA": Pevačicu napao gost na nastupu - "Osećala sam se jadno, počela sam da plačem"

Pevačica Jelena Gerbec prošla je pakao sa gostom, a sve jer nije otpevala pesmu kad je on to želeo.

Pevačica Jelena Gerbec ispričala je neprijatno iskustvo koje je doživela tokom jednog nastupa, otkrivši da je bila izložena ozbiljnom pritisku jer nije odmah ispunila muzičku želju jednog gosta. Kako je navela, situacija je brzo eskalirala i pretvorila se u nasilje.

Prema njenim rečima, gost je reagovao nasilno, nasrnuo na nju i povukao je za kosu, a potom ju je i vređao.

Gerbec je istakla da se tokom karijere retko susretala sa ovakvim incidentima, ali da joj je ovaj događaj ostao duboko urezan u sećanje.

- Imala sam na svirci situaciju, nisam otpevala pesmu u trenutku kada je to gost želeo. On je platio pesmu, ali kolege su svirale ono što im je rekao pevač, a ne ja jer je to bio njegov bend. On je prišao, uhvatio me za kosu i rekao: "Ja takve kao ti plaćam 50 evra u Beogradu". Zgrozila sam se, prestravila i ne znam kako da objasnim ni sama kako sam se osećala grozno i jadno, počela dam da plačem - rekla je ona gostujući na "Hajp" televiziji.

- Izvinjavali su mi organizatori, odmah su reagovali. Rekli da je on uvek problematičan. Hvala Bogu to je bio prvi i poslednji put da mi se to desilo. Zato što mu nisam otpevala pesmu nije znao kako da me uvredi, pa odmah aludiraju na moral.

"Nisam imala X faktor"

Podsetimo, Jelena se nedavno prisetila učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

- Mislim da sam imala dovoljno prostora i performanse i pesme. Možda nisam zanimljiva narodu, možda imam tu mlaku stranu, nedostajao mi je X faktor - priča Jelena i otkriva koji savet joj je dao Saša Popović:

"Gerbec, ozbilji se!" To mi je rekao kad sam snimila jednu pesmu. Verovatno mu se nije svidela pesma, pa kao da mogu ja to mnogo bolje. Od Granda sam dobila dve pesme".

(hypetv.rs)

