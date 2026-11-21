Princeza od Velsa, Kejt Midlton, pojavljuje se u duboko ličnom novom dokumentarnom filmu u kome govori o životu nakon postavljanja dijagnoze, kao i o tome gde ljudi pronalaze „utehu, snagu i nadu” suočeni sa ozbiljnom bolešću.

Film „Isceljenje” (Heal) prati Kejt Midlton dok učestvuje u izazovu „Tri vrha” tokom kojeg se penje na najviše planine u Škotskoj, Engleskoj i Velsu, pružajući time podršku dobrotvornoj organizaciji za borbu protiv raka „Rojal Marsden”.

- Jasno je da nam nije namenjeno da životne izazove nosimo sami. Stvari se mogu obnoviti i rasti - kaže ona u trejleru - počinje ona i dodaje:

- Često upravo kroz bol shvatamo da se iza njega krije jedna veća lepota.

Princeza Šarlot i princ Lui prikazani su kako trče u zagrljaj majci na kraju izazova, nakon što su je čekali u podnožju planine Ir Vidva u Velsu – poslednjeg vrha u okviru njenog poduhvata. Tu su i nežni zagrljaji sa princom Džordžom i princom Vilijamom.

U ovom tridesetominutnom filmu, princeza govori o sopstvenom iskustvu, zajedno sa drugim ljudima koji prolaze kroz slične zdravstvene izazove. Oni zajedno istražuju snažan uticaj koji ozbiljna bolest može imati na čoveka u celini, kao i ljude, mesta i iskustva koji nam mogu pomoći u procesu isceljenja, piše britanski Hello

- Rak vas zaista promeni - kaže princeza, vidno potresena, u još jednoj sceni iz trejlera.

- Menja vaše telo. Menja vas fizički. Ali postoji i mnogo, mnogo dublji aspekt onoga što dijagnoza raka promeni u vama.

U drugoj sceni, ona posmatra pejzaž sa planine, držeći ruke iza glave.

- Znate, proces ozdravljenja je putovanje. Kako ponovo uspostaviti vezu sa stvarima koje ste nekada poznavali, i kako pronaći nadu i radost uprkos neizvesnosti.

Zavanično saopštenje Palate o dokumentarcu Kejt Midlto

- Kroz ovaj dokumentarni film, princeza se nada da će pomoći drugima da se snađu tokom procesa dijagnostikovanja, oporavka i života nakon raka, kao i da će doprineti promeni pristupa holističkoj nezi obolelih od raka – nezi koja podržava dobrobit, otpornost i kvalitet života, kako tokom dijagnostikovanja, tako i nakon njega - navodi se u saopštenju Kensingtonske palate.

Reditelj filma „Heal” je Bendži Džekson, dok su za fotografiju i snimanje bili zaduženi Vil Vor i Dag Kok. Muziku za film komponovao je škotski kompozitor Erland Kuper, čije je delo „Holm Sound” princeza izvela u klavirskom duetu sa svojom ćerkom, princezom Šarlot, tokom prošlogodišnjeg božićnog programa „Zajedno za Božić”.

Film će premijerno biti prikazan na kanalu BBC 29. novembra, nakon čega sledi međunarodno emitovanje.

Sva sredstva prikupljena distribucijom filma biće uplaćena organizaciji „The Royal Marsden Cancer Charity”, kao pomoć ljudima koji žive sa rakom ili su ga preboleli.





