ISPOVEST POZNATE GLUMICE KOJA JE SAHRANILA NAJBLIŽE I KOJU JE MUŽ JE NAPUSTIO: „Odrasla sam uz narkomane i znala sam da ne želim to da isprobam“

Glumica Dženifer Džejson Li stekla je veliku popularnost među mlađom generacijom u seriji "Atypical", dok je oni nešto stariji dobro pamte u drami "Najbolja devojčica na svetu".

Dženifer je rođena u Los Anđelesu, u porodici glumca Vika Morova i scenaristkinje Barbara Tatner. Imala je samo dve godine kada su se razveli, a prema njenim rečima, to je ostavilo veliki trag u njenom životu.

Već kao dete pojavila se u filmu „Death of a Stranger“, a 1981. godine snimila je film „Najbolja devojčica na svetu“ u kome je tumačila devojku obolelu od anoreksije. Kako je kasnije otkrila, zbog uloge je morala da smrša čak 39 kilograma.

Za ulogu u filmu „Gospođa Parker i začarani krug“ osvojila je nagradu Zlatni globus, a za vestern Kventina Tarantina „Mrska osmorka“ i prvu nominaciju za Oskara.

Iza naizgled idealnog života i karijere u usponu, Dženifer je krila ozbiljne tragedije.

Godinu dana nakon uspeha filma u kome je ostvarila glavnu ulogu, tačnije 1982. godine, njen otac je poginuo u nesreći sa još dva dečaka glumca tokom akrobacije s helikopterom na setu filma „Twilight Zone: The Movie“.

Dženifer i njena sestra Keri su podnele tužbu protiv filmske kompanije Warner Bros kao i reditelja Džona Lendisa i Stivena Spilberga. Nagodili su se izvan suda i detalji pogodbe nikad nisu izašli u javnost, a film na kojem je došlo do tragedije je izašao 1983.

Sestra za koju je bila toliko vezana preminula je 2016. u 58. godini života, a Dženifer nije krila da je imala problem sa narkoticima.

„Bila je zavisnica o narkoticima. Videla sam puno takvog ponašanja dok sam odrastala i odlučila sam u ranom uzrstu da ne želim nikad nešto takvo da isprobam. Ipak, deo mene je, naravno, želeo da razume i zna kako je to, ali sa sigurne udaljenosti“, ispričala je glumica za The Guardian.

Zbog ove traume, ne voli da bude u društvu ljudi koji ne vladaju sobom, ali voli da ih glumi.

„Moraš da izgubiš sebe u glumi. Zato me je privuklo puno uloga koje sam odigrala, bile su to uloge jako slične mojoj sestri i jako udaljene od mene. Takođe su mi dale određenu slobodu i oslobađanje, ali na siguran način jer je to pretvaranje. To je ono što glumci rade“, objasnila je Dženifer.

Nekoliko godina pre smrti sestre, razvela se od reditelja Noa Baumbaha sa kojim ima sina. NJihov brak je delovao idilično, te je vest o razvodu šokirala svet, a glumica izbegava da govori o tome.

Poslednjih godina najčešće se pominje zbog svog izgleda. Naime, glumica tvrdi da nije imala intervencije na licu, ali sudeći po fotografijama mnogi je optužuju da laže.

(Nova)

