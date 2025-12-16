ŠTA DA RADITE AKO SE DETE PLAŠI DEDA MRAZA? Ovo psiholozi savetuju roditeljima

U pretprazničnom periodu, gotovo je nemoguće da izbegnete da dete negde vidi Deda Mraza - u reklami, na bilbordu ili možda u vrtiću.

Kod mnogih mališana simpatični dedica sa belom bradom izaziva oduševljenje, ali kod nekih izaziva i strah.

Psiholozi su objasnili zašto je normalno da se deca plaše Deda Mraza, ali i šta da radite ukoliko je tako kako biste mu pomogli da prevaziđe strahove.

Strah od Deda Mraza je normalan

Psiholozi kažu da je razvojno sasvim normalno da mala deca oklevaju i osećaju anksioznost kada treba da priđu ili ostvare neki kontakt sa odraslom osobom koju ne poznaju dobro.

- Prirodni osećaj samoodržanja kod dece često se aktivira kada su primorana da sede pored čoveka kojeg ne poznaju – posebno ako ta osoba ima gustu belu bradu, prodoran glas i nosi čudan crveni kostim - kaže psiholog iz organizacije Kids First, Ejmi Džensen-Stardžen.

- Ironično je što učimo svoju decu o 'opasnosti od neznanaca' samo da bismo napravili salto unazad za praznike, nagovarajući ih da ispričaju tajne nepoznatoj osobi kako bismo mogli da dobijemo fotografiju za album - dodaje.

Ona ističe da možete da uradite nekoliko stvari kako biste pripremili dete sa susret sa Deda Mrazom i na taj način ga umirili i obezbedili da taj susret prođe opuštenije.

5 saveta kako da susret sa Deda Mrazom bude zabavan

Razgovarajte sa decom o tome šta će se verovatno dogoditi prilikom susreta sa Deda Mrazom. Kada deca znaju šta da očekuju kada upoznaju čoveka u crvenom odelu, lakše im je da se nose sa svojom anksioznošću. Objasnite šta će se dogoditi kada upoznaju Deda Mraza i uverite ih da ćete biti tu da ih podržite.

1. Potražite pomoć od starijeg deteta

Mnoga deca uče posmatrajući druge, zato ohrabrite svoje uplašeno dete da iz daljine posmatra kako stariji brat, sestra ili neki njihov drugar sedi sa Deda Mrazom. Kada vaše dete shvati da je poseta Deda Mrazu zapravo nešto zabavno, možda će i ono želeti da učestvuje.

2. Upoznajte se sa Deda Mrazom unapred

Pre nego što odvedete dete u prepun tržni centar da vidi čudnog čoveka u crvenom odelu, ispričajte mu priču o Deda Mrazu kako bi se upoznalo sa ovim likom i videlo ga kao prijateljski nastrojenog i veselog, a ne kao nekoga ko je nov i potencijalno zastrašujući. Knjige sa pričama, video snimci, pa čak i onlajn prikazi Deda Mraza takođe mogu pomoći detetu da se bolje pripremi za ovaj susret.

3. Budite strpljivi

Kada vodite dete u posetu Deda Mrazu, počnite izdaleka i postepeno ohrabrujte dete da se približi kako se bude osećalo opuštenije. Možda ćete morati da napravite dva ili tri "preleta" pored Deda Mraza pre nego što dete zaista skupi hrabrost da mu priđe. To je sasvim normalno!

4. Ako ne uspe – uvek postoji sledeća godina!

Ako ništa od ovoga ne uspe da opusti dete, na navaljujte. Sasvim je normalno da se mala deca plaše Deda Mraza, kao i drugih kostimiranih likova. Većina dece vremenom prevaziđe strah od Deda Mraza i postoje i druge stvari koje možete učiniti da biste zabeležili praznike. Umesto toga, pokušajte da se fotografišete ispred svoje božićne jelke. Detetu će biti prijatnije, a vi ćete i dalje imati lepu uspomenu koju ćete čuvati i slati bakama i dekama i prijateljima.

5. Stručna pomoć

Ukoliko vam deluje da je anksioznost vašeg deteta veća nego kod njegovih vršnjaka, ne oklevajte da se obratite za pomoć dečjem psihologu, kao bi mališanu pomogao da prevaziđe ovaj strah i uživau praznicima.

(Yumama)

