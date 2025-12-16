PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Izgubio život od posledica operacije 3 dana nakon zahvata

Ikona dnevnih serija tumačila je lik Luka Spensera punih 40 godina, a za tu ulogu osvojio je rekordnih osam Daytime Emmy nagrada.

Slavni glumac Entoni Geari nezaboravni Luke Spenser iz kultne sapunice "General Hospital", preminuo je u 78. godini života.

Ikona dnevnih serija tumačila je lik Luka punih 40 godina, a za tu ulogu osvojio je rekordnih osam Daytime Emmy nagrada. Kako prenosi TV Insider, nagrađivani glumac preminuo je od komplikacija nakon planirane operacije, tri dana po zahvatu.

„Za mene, naše porodice i prijatelje ovo je bio šok. Više od 30 godina Toni je bio moj prijatelj, moj saputnik, moj muž“, rekao je njegov suprug Klaudio Gama za pomenuti portal.

U trenutku smrti, glumac je sa suprugom živeo u Holandiji.

Od rudarskog gradića do holivudske slave

Rođen je i odrastao u malom rudarskom mestu u saveznoj državi Juta, a početkom dvadesetih preselio se u Los Anđeles, vođen snom o velikoj glumačkoj karijeri.

Kroz holivudsku društvenu scenu upoznao je Gloriju Monti, izvršnu producentkinju serije General Hospital. Ona mu je predložila da se pojavi u seriji, a on je – prilično nevoljno – pristao i potpisao ugovor na 13 nedelja.

„Na prvom sastanku sam joj rekao: ‘Mrzim sapunice’, a ona mi je odgovorila: ‘Dušo, i ja isto – i mi ćemo to da promenimo’“, prisetio se glumac u intervjuu za Television Academy Foundation 2007. godine.

Lik koji je ušao u TV istoriju

I zaista tih 13 nedelja pretvorilo se u skoro četiri decenije. Entoni je od lika Lukea Spensera, plaćenog ubice sa vezama u mafiji, napravio jednu od najprepoznatljivijih figura u istoriji televizije.

Posebno poglavlje u TV analima ispisano je kada je Luk uparen sa likom koji je tumačila Genie Francis. NJihova hemija i provokativne priče dovele su seriju do rekordne gledanosti tokom osamdesetih.

NJihovo televizijsko venčanje, emitovano 1981. godine, pratilo je čak 30 miliona gledalaca, što je i danas najgledanija epizoda u istoriji dnevne televizije.

Četiri decenije u jednoj ulozi

Glumac je prvi put kao Luk Spenser debitovao u General Hospitalu 20. novembra 1978. godine. Po isteku početnog ugovora, potpisao je novi na još šest meseci.

Meseci su postali godine, godine decenije – a on je ostao veran seriji gotovo čitavu karijeru. General Hospital je napustio 2015. godine, nakon 1.995 epizoda.

Povlačenje i novi život u Amsterdamu

Te iste godine, glumacje zvanično objavio da se povlači iz Holivuda i da se sa suprugom seli u Amsterdam.

„Uzbuđen sam što podižem zavesu za treći čin, da se ponovo osmislím u novom domu i vidim kakve me prilike čekaju. To mi deluje kao uzbudljiva avantura“, rekao je tada za Entertainment Weekly.

Iako se 2017. godine vratio za još jednu, oproštajnu epizodu, poslednjih godina držao dalje od očiju javnosti. Ta epizoda ujedno je bila i poslednji put da je bio potpisan kao glumac na ekranu.

(Kurir)

