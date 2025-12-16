NJENA ŽIVOTNA PRIČA JE POPUT FILMA: Radila na kiosku, pa postala prva Mis Jugoslavije, zbog nje se muškarci ubijali i postajali prosjaci

Fatalna Štefica Vidačić zaludela je pola Balkana lepotom, ali nije imala sreće u ljubavi sve do kasnijih godina

Nije tajna da su žene sa ovih prostora često smatrane "fatalnim", a Jugoslovenke su decenijama bile među najlepšima na svetu. Tako je, primera radi, prva misica bivše Juge bila ujedno i Mis Evrope, što je dovoljno govorilo o lepoti žena sa ovih prostora.

Reč je o Štefici Vidačić kojoj sudbina nije bila naklonjena na početku života, no sreća se kasnije obrnula. Rođena je 7. juna 1909. u Požegi, a prema različitim izvorima, vrlo rano je ostala bez roditelja – jedni tvrde da su poginuli u nesreći, drugi da je bila vanbračno dete, te da je zbog toga izbio skandal, a ona je potom ostala sama.

Berlin, Štefica Vidačić, prva hrvatska Miss Europe, 1930. godina pic.twitter.com/lHifwD8skx — Povijest u objektivu (@starefotke) March 3, 2015

Štefica je kasnije pohađala gimnaziju u Zagrebu, gde je sa samo 17 godina osvojila titulu Mis Jugoslavije u hotelu "Esplanade". Već godinu dana kasnije, 1927. godine, proglašena je i Misicom Evrope, očaravši ne samo domaću, već i evropsku publiku. Pre nego što je postala poznata, radila je u kafiću i kiosku u Zagrebu, a uspeh joj je otvorio vrata Berlina, gde je pokušala glumačku karijeru pod pseudonimom Štefi Vida.

Gluma joj nije išla lako, ali je na setu upoznala filmskog kompozitora Vilija Šmit-Gentnera, za koga se udala 1932. godine. Par se preselio na selo, ali razdvojenost zbog Vilijevih putovanja dovela je do razvoda. Štefica se tada vratila filmskoj industriji, radeći na relaciji SAD–Švajcarska, prenoseći kratkometražne filmove između kontinenta.

Birinci sayfadaki artist resimlerini saklayınız! Sizi sinemalara bağlıyan o ılık bakışlardır.



Artist: Steffie Vidahttps://t.co/CyJJpjEQt0 pic.twitter.com/zxmxKfLBcm — Arşiv Memuru (@ArsivMemuru) February 27, 2023

Godine 1949. udala se za švajcarskog novinara Maksa Džoba, promenila ime u Štefani Džob, ali ni ovaj brak nije bio dug – Maks je poginuo u avionskoj nesreći posle četiri i po godine. Nakon toga, Štefani se posvetila književnosti i lekturi u Cirihu, gde je narednih 17 godina radila u jednom listu.

Na ljubavnom planu sreća joj se vratila s Valterom Lenerom, proizvođačem kožne robe, s kojim je provela 30 godina. Brojne legende pratile su Šteficu – pričalo se da je Josip Tiljak izvršio samoubistvo zbog nje, a da je Zagrepčanin Miškec, ludo zaljubljen, nakon njenog venčanja postao prosjak i godinama spavao u prolazu koji je kasnije dobio njegovo ime.

Štefica Vidačić (umjetnički Steffie Vida), miss Europe 1927. godine - reklama za šampon #povijest #reklama pic.twitter.com/vkQD5xL1v8 — Povijest u objektivu (@starefotke) August 7, 2016

Inače, Štefica Vidačić preminula je u Cirihu 2002. u 93. godini, a pošto nije imala potomstvo, sav svoj imetak je ostavila organizaciji "Greenpeace Schweiz".

(Mondo)

BONUS VIDEO: