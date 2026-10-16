JOŠ UVEK JOJ SE DIVI: Ben Aflek još jednom pokazao koliko voli Dženifer Lopez - "Ona je najvrednija osoba koju poznajem"

Ben Aflek ima mnogo toga da kaže o Dženifer Lopez, a ovog puta njegove reči odišu isključivo divljenjem.

Dobitnik Osakra je govorio je o svojoj bivšoj supruzi u epizodi emisije „The Moment with Jorge Ramos and Paola Ramos”, sa velikim divljenjm, onako kako bi svako voleo da čuje od bivšeg partnera. Umesto da se vraća na detalje njihovog veoma medijski propraćenog razvoda, Aflek se usredsredio na izuzetnu karijeru Dženifer Lopez, njenu odlučnost da uspe u Holivudu, kao i na izazove sa kojima se suočavala kao umetnica latinoameričkog porekla, prenosi Hola.

Glumac je priznao da mu je vreme provedeno sa pevačicom i glumicom omogućilo da dublje ceni njen profesionalni put. Aflek je opisao Lopezovu kao „pionira”, ističući kako je izgradila uspešnu karijeru u industriji koja je kroz istoriju predstavljala značajne prepreke za umetnice latinoameričkog porekla.

- Razumeti Dženifer Lopez znači razumeti nekoga ko je zaista pionir, nekoga ko je radio stvari za koje su mu govorili da su nemoguće i da tu nije dobrodošao, a sve to zahvaljujući snazi volje. Čak i kada su joj postavljali prepreke, ona je uspela da iskoristi društvene mreže kako bi pokazala - "postoji publika za mene i za ono što radim". NJena celokupna karijera obeležena je izazovima koji su za nju bili dvostruko, pa čak i trostruko veći. Mislim da joj treba odati priznanje - rekao je iskreno Ben o bivšoj supruzi.

Za Afleka, razumeti Dženifer Lopez znači prepoznati ne samo njenu slavu, već i upornost koja je bila potrebna da se ona postigne.

- Ona je verovatno najvrednija osoba koju poznajem.

Lopez i Aflek su bili u romantičnoj vezi početkom 2000-ih, a 2004. godine su raskinuli veridbu. Skoro dve decenije kasnije, u julu 2022. godine, venčali su se, ali je Lopez u avgustu 2024. podnela zahtev za razvod od Afleka. NJihov razvod je završen je u januaru 2025. godine, a od tada, sudeći prema intervjuima, su ostali u odličnim odnosiam.