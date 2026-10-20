KAJLI DžENER NI MOGLA DA PODNESE ŠTO JE KENDAL USPEŠNIJA? Zaboravljeni ispad zbog sestrinog manekenskog uspeha

Dok se internetom šire snimci Kajli Džener s VS revije, mnogi komentarišu da je njena sestra Kendal sigurno besna. Na kraju krajeva, Kendal je jedina profesionalna manekenka u porodici, a nije čak ni bila na pisti na jednoj od najvažnijih revija godine. Dugo je, međutim, Kajli bila ta koja je bila besna zbog sestrinih uspeha...

Jučerašnja revija brenda Victoria's Secret je vest dana, a svetske portale su preplavile fotografije najlepših žena u svetu modelinga u donjem vešu, s prepoznatljivim krilima.

Među njima dominira Kajli Džener, koja je imala čast da ponese tzv. Fantasy Bra, grudnjak od čak 50 miliona dolara, kojim obično reviju zatvaraju najistaknutiji "Viktorijini anđeli". Međutim, kako to celog dana podsećaju fanovi ovog brenda koji nisu obožavaoci porodica Kardašijan i Džener, Kajli nije model.

Štaviše, njena sestra Kendal, jedna od najplaćenijih manekenki na planeti, nije čak ovog puta ni šetala pistom.

I dok se mnogi pitaju šta će uopšte članice porodice Kardašijan-Džener na ovako važnim događajima i je li Kajli Džener zaslužila da nosi Fantasy Bra pored žive Žizel Bundšen, Adrijane Lime i Behati Prinslu, ima i onih koji se pitaju kako na ovo gleda Kendal, jedina manekenka u porodici.

"Znam da je Kendal besna", "Jadna Kendal ništa ne može da ima", "Kendal, koja je model, nije pozvana da šeta, a Kajli, koja nije model i grudi su joj prevelike za onaj brus, nosi Fantasy Bra, ovo je presmešno"... neki su od komentara.

Mnoge je to podsetilo na to da između slavnih sestara, iako su jedna drugoj velika podrška, oduvek postoji rivalitet, i to, ni manje ni više, nego upravo zato što je Kendal Džener uspela u svetu modelinga.

Kajli bila ljubomorna na Kendal

Kendal je, naime, svojevremeno priznala da je mlađa sestra ranije bila ljubomorna na pažnju u kojoj je ona uživala zbog svoje manekenske karijere, ali je otkrila i da je sama ponekad osećala ljubomoru.

– Ona je Lav u horoskopu i voli pažnju, pa joj je u nekim trenucima, dok smo bile mlađe, smetalo što sam je ja dobijala zbog manekenstva. Mislim da je to sasvim prirodno za mlađu sestru, da bude ljubomorna. I ja sam ponekad bila ljubomorna na nju! – ispričala je Kendal za jubilarno 50. izdanje časopisa Cosmopolitan.

Fanovi rijalitija "U korak s Kardašijanovima" se dobro sećaju epizode u četvrtoj sezoni kada je 14-godišnja Kendal ponosno pokazivala majci Kris i ocu Brusu svoj book, koji je napravila jer je od sedme godine maštala da postane manekenka. Dok je Kris bila impresionirana, Kajli je otvoreno pokazivala ljubomoru, upozorila mamu da će Kendal modeling "udariti u glavu" i da će se ubrzo svi ponašati kao da je Kendal "najveća faca u porodici".

Štaviše, odmah potom je napravila sopstveni portfolio kako bi preotela pažnju i komplimente.

U međuvremenu su prevazišle rivalitet

Iako su u detinjstvu i tinejdžerskim danima povremeno osećale ljubomoru jedna prema drugoj, odnos sestara se vremenom promenio, tvrde one. Kendal je u pomenutom intervjuu istakla da je Kajli Džener danas iskreno podržava i raduje se njenim uspesima.

– Vrlo je zainteresovana za modu i uvek mi šalje poruke kada učestvujem na nekoj velikoj reviji. Piše mi: "Ovo je nešto najluđe što sam ikada videla! Kakva je bila odeća?" Moda joj je važna koliko i meni – otkrila je Kendal.

(Glossy)

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