OŽENIO SE GLUMAC IZ SERIJE KOJU SRBI OBOŽAVAJU: Stao na "ludi kamen" sa 11 godina mlađom koleginicom

Džejson Sigel i Kejla Radomski proslavili su svoje venčanje, a mlada je podelila emotivne trenutke sa ceremonije na društvenim mrežama.

Zvezda serije "Kako sam upoznao vašu majku", glumac Džejson Sigel, oženio se svojom izabranicom Kejlom Radomski. NJegova novopečena supruga podelila je na društvenim mrežama prve kadrove sa njihovog venčanja.

"Jučerašnji dan bio je apsolutni san", napisala je Kejla u opisu fotografije nastale uoči ceremonije, dodajući: "Uskoro stiže još... Voli vas gospođa Sigel."

Nekoliko nedelja pre velikog dana, Kejla je sa prijateljicama proslavila devojačko veče u gradiću Ohaj u Kaliforniji, a na Instagramu je podelila snimak sa slavlja uz emotivne reči jedne od svojih bliskih prijateljica:

"Imam osećaj da sam čitav život čekala ovaj vikend – da konačno proslavimo našu Kejlu kao mladu. Bilo je to neprestano smejanje, previše pića, nezaboravne uspomene i pregršt ljubavi. Kejla, to što te gledam kako ulaziš u novo životno poglavlje čini me neizmerno srećnom. Džejson i ti imate predivan život pred sobom, a ja sam zahvalna što sam iz prvog reda mogla da posmatram sve trenutke koji su te doveli dovde. Bio je to poslednji vikend da damo sebi oduška, smejemo se do suza, nazdravimo i proslavimo te pre nego što postaneš udata žena."

Džejson Sigel i Kejla Radomski prvi put su viđeni u javnosti u oktobru 2023. godine na jednoj proslavi u Los Anđelesu. Već u januaru 2024. godine ozvaničili su romansu pojavljivanjem na crvenom tepihu tokom dodele Zlatnih globusa. Istog meseca zajedno su zablistali i na dodeli nagrada Emi, gde je Kejla javno uputila emotivnu poruku glumcu, koji je tada bio nominovan za ulogu u seriji "Shrinking".

"Ne bismo bili ovde bez tvog truda i posvećenosti. Uvek sam zadivljena tvojom energijom i ljubavlju prema onome što radiš. Inspirišeš me svakog dana. Jedva čekam da nastavim da gledam kako stvaraš magiju kroz život. Hvala ti što me voliš i što si najbolji čovek kakvog sam samo mogla da zamislim. Volim te."

Kejla je u junu 2025. godine otkrila da ju je popularni glumac zaprosio rečima: "Zauvek da", a romantični trenutak odigrao se u raskošnom ružičnjaku biblioteke Hantington u Pasadeni, gde je glumac kleknuo pred svoju izabranicu.

(Mondo)

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