OVO NEMA VEZE S KRALJEVSKIM ŽIVOTOM: Princ Džordž ima nadimak koji će vas nasmejati

Nadimak je nastao među Džordžovim školskim drugovima i postao je deo njegove svakodnevice

Sin princeze Kejt i princa Vilijama, princ Džordž privlači pažnju javnosti baš kao i svi ostali članovi britanske kraljevske porodice.

Ipak, u običnom životu, bez kamera i pažnje javnosti, on je samo dete, a njegovi roditelji, kao i svi ostali, imaju za nadimke, koje su dali svojim mališanima.

Iako mnogi očekuju spektakl, nedavno se u medijima pojavila vest da Džordž za zatvorenih vrata palate ima neočekivano običan nadimak. Naime, budući britanski kralj je, navodno, poznat kao "P. G." (P.G.) – što je naziv popularnog britanskog brenda čaja, otkriva portal RadarOnline.com.

Trinaestogodišnji princ, koji je drugi u redu za presto, navodno je dobio taj neobičan nadimak dok je pohađao školu "Tomas Batersi"u Londonu. Izvori navode da su ga školski drugovi prvobitno zvali "P. G.", koristeći njegove kraljevske inicijale, a kasnije su tu skraćenicu pretvorili u "P. G. Tips", aludirajući na poznati brend čaja.

I kod kuće, u Kensingtonskoj palati i na imanju Anmer Hol, ga istim nadimkom zovu i članovi porodice i bliski prijatelji.

- Nadimak je nastao među Džordžovim školskim drugovima i postao je deo njegove svakodnevice, uprkos njegovom izuzetnom položaju unutar monarhije. To pokazuje kako njegovi roditelji pokušavaju da ga održe ’normalnim’, pružajući mu uobičajenu hranu i piće, dok se trude da on ostane čvrsto na zemlji - rekao je jedan izvor.

Princ Vilijam i princeza Ketrin podstiču normalno odrastanje svoje dece. Ovaj neformalni nadimak odražava pristup princa Vilijama (44) i Ketrin, princeze od Velsa (44), koji nastoje da svom najstarijem sinu, gde god je to moguće, omoguće odrastanje slično onome koje imaju druga deca.

Umesto da ističu njegov kraljevski status među vršnjacima, Džordža su, navodno, podsticali da gradi obična prijateljstva i učestvuje u školskim aktivnostima bez nepotrebnog skretanja pažnje na sebe.

- Džordža su uvek podsticali da sebe, dok je u školi, doživljava kao bilo kog drugog dečaka, što mu je, čini se, pomoglo da stvori veoma čvrst krug prijatelja. On je po prirodi društven, dobro se slaže sa drugom decom i ne deluje kao da očekuje bilo kakav poseban tretman zbog svog položaja - naveo je drugi izvor, pa je dodao:

- LJudima u njegovom okruženju mnogo je važnije da se dobro zabave s njim, nego da razmišljaju o činjenici da će on jednog dana biti kralj.

- Posebno je osvežavajuće to što njegovi prijatelji pridaju tako malo značaja njegovom kraljevskom poreklu.Za njih je on jednostavno Džordž – neko s kim mogu da se šale, dele iskustva i koga ponekad mogu da zadirkuju, baš kao i bilo kog drugog druga iz razreda. Nadimak je savršen primer toga. Teško je zamisliti nešto manje ’uzvišeno’ od toga da budući monarh dobije ime po pakovanju jeftinih kesica čaja koje vole britanski građevinci i obične porodice, ali upravo zato se taj nadimak i zadržao. Vilijam i Ketrin su uložili ogroman trud kako bi osigurali da Džordž odrasta u normalnom okruženju, iako znaju da će njegova budućnost biti sve samo ne obična. Žele da on doživi iskrena prijateljstva sa ljudima koji ga cene zbog njegove ličnosti, a ne zbog titule; činjenica da se njegovi drugovi iz razreda osećaju dovoljno opušteno da mu daju tako smešan nadimak, sugeriše da su u tome bili prilično uspešni - navodi izvor i dodaje:

- Ima nečeg veoma simpatičnog u činjenici da dečaka, koji će jednog dana naslediti presto, prijatelji mogu ’spustiti na zemlju’ tako što ga zovu ’Pi-Dži’ (P.G.) ili ’Tips’ (Tips). To pokazuje da u njegovom bliskom krugu uobičajene kraljevske formalnosti jednostavno ne važe. Džordž može da uživa u detinjstvu, a da ga pritom stalno ne podsećaju na ogromne odgovornosti koje ga čekaju kasnije u životu.

Članovi kraljevske porodice imaju razne nadimke

Poznato je da porodica princa i princeze od Velsa koristi i druge nadimke od milja. Čulo se kako Ketrin oslovljava osmogodišnjeg princa Luisa sa "Lu Bags", dok je princeza Šarlot, koja ima 11 godina, u krugu porodice navodno poznata kao "Loti" ili "Popet".

Ova tradicija obuhvata i starije generacije; tako se navodi da je mlađa sestra kralja Čarlsa (77), princeza Ana (76), svog brata od milja zvala "Old Bin".

Čak su i Vilijam i Ketrin tokom svoje veze koristili razigrane nadimke.

Priča se da je Ketrin Vilijama nazivala "Big Vili", dok izvori navode da je princ, u ranijim fazama njihove romanse, svoju suprugu oslovljavao nadimkom "Bejbikins".

Džordž, rođen u julu 2013. godine, postao je drugi u redu za presto nakon smrti kraljice Elizabete II u septembru 2022. godine.

(Glossy)

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