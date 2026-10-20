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ĆERKA KOBIJA BRAJANTA OSTVARILA SAN: Pojavila se na Viktorija Sikret reviji - majka došla da joj pruži podršku (VIDEO)

Natalija Brajant, ćerka nastradalog košarkašaka Kobija Brajanta i Vanese sinoć se prvi put pojavila na modnoj reviji brenda Viktorija Sikret i oduševila.

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Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Sinoć je održana tradicionalna modna revija brenda Viktorija Sikret, a osim dobro poznatih imena poput Điđi i Bele Hadid, Alesandre Ambrozio i Adrijane Lime, na ovoj reviji je debitovala i Kajli Džener, koja je izazvala oštru polemiku u brushalteru od 50 miliona dolara.

Osim nje, dogodio se još jedan značaj debi. Naime, ćerka Kobija Brajanta Natalija (23) je ostvarila svoj dugogodišnji san i prošetala pistom u studiju Soni u Kalver Sitiju u Kaliforniji.

Ona se pojavila u ružičastom izdanju za segment brenda PINK, pa je tako prošetala u crnom ukrašenom brushalteru, kratkom ružičastom kardiganu i farmerkama prekrivenim kamenčićima.

Kada se ćerka Kobija i Vanese Brajant pojavila na modnoj pisti, usledile su ovacije, a kako je uoči revije za Page Six izjavila, Natalija je presrećna što je deo ovog događaja. Kako je ispričala, reviju Viktorija Sikret je pratila svake godine još otkad je bila devojčica, a dodala je i da je u cilju što bolje pripreme, gledala ponovo ranije snimke revija.

Ovo nije njena prva saradnja sa brendom. Naime, ona se pojavila u jesenjoj kampanji za 2024. godinu za Pink, što je podbrend kompanije Viktorija Sikret. NJena mama Vanesa je došla da podrži svoju ćerku, a sigurni smo da bi i njen tata, koji je tragično nastradao 2020. godine prilikom pada helikoptera, bio ponosan na nju.

(BlicŽena)

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