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HOLIVUD ZAVIJEN U CRNO: Preminuo čuveni komičar u 78. godini života

Do poslednjih dana Ričard Ril nije odustajao od glume, zbog čega će publika neke njegove uloge imati priliku da vidi tek nakon njegove smrti.

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Foto: Profimedia/ Jason Merritt, Getty images
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Čuveni glumac Ričard Ril preminuo je prirodnom srmću u 78. godini u Los Anđelesu, a vest o smrti potvrdili su njegovi prijatelji.

Ostaće upamćen po impoznatnom broju uloga, koji čak prelazi cifru 440. Najveći uspeh postigao je u kultnoj komediji Kancelarijski prostor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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U seriji "Kancelarijski prostor" tumačio je lik Toma Smajkovskog, bio je Volt Finerti u sitkomu "Grounded for Life", pa dr Vil Gruber u drami "The Man from Earth" a imao je i brojna gostovanja u franšizi Zvezdane staze.

NJegove poslednje uloge su u ostvarenjima iz ove godine: "The Cowboy Killer", "Boris is dead" i "PBC". Do poslednjih dana nije odustajao od glume, zbog čega će publika neke njegove uloge imati priliku da vidi tek nakon njegove smrti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Od 1970. bio je u braku sa Džejn Latam, dobili su četvoro dece, čija imena nije otkrivao jer je privatni život čuvao od javnosti.

(Mondo)

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