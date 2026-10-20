HOLIVUD ZAVIJEN U CRNO: Preminuo čuveni komičar u 78. godini života

Do poslednjih dana Ričard Ril nije odustajao od glume, zbog čega će publika neke njegove uloge imati priliku da vidi tek nakon njegove smrti.

Čuveni glumac Ričard Ril preminuo je prirodnom srmću u 78. godini u Los Anđelesu, a vest o smrti potvrdili su njegovi prijatelji.

Ostaće upamćen po impoznatnom broju uloga, koji čak prelazi cifru 440. Najveći uspeh postigao je u kultnoj komediji Kancelarijski prostor.

U seriji "Kancelarijski prostor" tumačio je lik Toma Smajkovskog, bio je Volt Finerti u sitkomu "Grounded for Life", pa dr Vil Gruber u drami "The Man from Earth" a imao je i brojna gostovanja u franšizi Zvezdane staze.

NJegove poslednje uloge su u ostvarenjima iz ove godine: "The Cowboy Killer", "Boris is dead" i "PBC". Do poslednjih dana nije odustajao od glume, zbog čega će publika neke njegove uloge imati priliku da vidi tek nakon njegove smrti.

Od 1970. bio je u braku sa Džejn Latam, dobili su četvoro dece, čija imena nije otkrivao jer je privatni život čuvao od javnosti.

(Mondo)

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