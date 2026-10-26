KAKO SU SE BRENA I BOBA UPOZNALI: Njihova ljubavna priča je počela zahvaljujući Bati Živojinoviću

Njihov prvi susret brzo je prerastao u vezu, a venčali su se 7. decembra 1991. u beogradskom hotelu 'Interkontinental'.

Malo ko zna da je legendarni glumac Velimir Bata Živojinović odigrao ključnu ulogu u ljubavnoj priči Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića. Upravo je on upoznao pevačicu i proslavljenog tenisera, koji su kasnije svoju romansu krunisali brakom koji traje 34 godine.

Ljubavna priča Lepe Brene i Bobe Živojinovića počela je na premijeri drugog dela filma „Hajde da se volimo“, a za njihov prvi susret zaslužan je upravo Bata Živojinović, koji je u filmu igrao zajedno sa pevačicom.

Boba je poželeo da upozna Brenu, pa je zamolio legendarnog glumca da mu pomogne. Bata nije oklevao, već je odmah prišao svojoj filmskoj partnerki.

– Sećam se da me je Boba na premijeri zamolio da ga upoznam sa svojom partnerkom iz filma i ja sam mu rado izašao u susret – ispričao je svojevremeno Bata Živojinović.

Brena otkrila kako je izgledao prvi susret

Pevačica se kasnije prisetila kako ju je glumac uputio ka čoveku koji će postati njen suprug.

– Bata me je onako krajičkom oka pogledao, zagrlio me i rekao mi da se tu nalazi njegov prezimenjak. Nisam znala o kome se radi, a onda mi je objasnio da je tu Boba Živojinović, u smislu: „Šta radiš sada ovde, idi tamo kod njega“.

Zanimljivo je da je Brena i pre njihovog zvaničnog upoznavanja zapazila poznatog tenisera, a svojevremeno je priznala da joj se dopao čim ga je ugledala na fotografijama.

– Ja sam Bobu videla prvo na nekim naslovnim stranama i zaljubila se – otkrila je pevačica.

O prvom susretu govorila je sa posebnom emocijom, priznajući da je upravo ona napravila prvi korak.

– Prvi put smo se sreli na premijeri mog filma „Hajde da se volimo“ drugi deo. Kada mi je pokojni Bata Živojinović rekao: „Breno, šta radiš na toj promociji, je l' znaš ko ti je tamo? Tamo ti stoji Slobodan Boba Živojinović. Šta radiš ovde, idi i pozdravi ga“ – rekla je Brena.

– Ja sam onda kroz tu masu ušla brzo, brzo i kažem mu: „Pa dobro, šta si ti čekao do sada?“ i onda ga zagrlim i poljubim kao da se znamo mnogo godina.

Taj susret označio je početak jedne od najpoznatijih ljubavnih priča domaće javne scene. Njihova veza ubrzo je prerasla u ozbiljnu romansu, a pevačica i teniser odlučili su da svoju ljubav krunišu brakom.

Svadba od 50.000 nemačkih maraka

Lepa Brena i Boba Živojinović venčali su se 7. decembra 1991. godine u beogradskom hotelu „Interkontinental“. Njihovo svadbeno slavlje privuklo je ogromnu pažnju javnosti, a prema tadašnjim medijskim izveštajima, organizacija je koštala čak 50.000 nemačkih maraka.

Na venčanju je bilo više od 600 zvanica, među kojima su se našle brojne poznate ličnosti iz sveta muzike, sporta i javnog života.

Brena je za ovu posebnu priliku odabrala venčanicu modne kuće „Dior“, dok je za dobru atmosferu bila zadužena pevačica Vesna Šokčić. Ulogu voditelja i domaćina slavlja imao je Saša Popović, a posebno iznenađenje predstavljao je izbor venčanog kuma.

Naime, Bobin kum bio je svetski poznati teniser Boris Beker, što je dodatno doprinelo glamuru ovog događaja.

O raskoši svadbe svedoči i Brenina svojevremena izjava, u kojoj je otkrila šta se sve našlo na slavljeničkoj trpezi.

– Na našu svadbu došli su ljudi iz čitavog sveta – Australije, Amerike, Novog Zelanda... Boba je poručio kavijar iz Švedske, šampanjac je stigao iz Engleske, a roze vino iz Španije. Postoji podatak da se za prvih sat vremena svadbe popilo 300 litara tog vina.

(Kurir)

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