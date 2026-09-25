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MELANIJIN STAJLING POKRENUO PITANJE KOJE SVI POSTAVLJAJU: Ko zaista ima glavnu reč u Beloj kući?

Melanija Tramp je za doček kineskog predsednika i prve dame obukla crne pantalone Dolče i Gabana i belu košulju brenda Saint Laurent

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Foto: Profimedia/ Matt Kaminsky, Zuma Press
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Na svečanoj večeri upriličenoj povodom dolaska kineskog predsednika Si Đipinga i njegove supruge Peng Lijuan, Melanija Tramp je došla obučena u pantalone i belu košulju.

Ovo je bio povod za desetine komentara tipa: "Sad se jasno vidi ko nosi pantalone (ko vodi glavnu reč) u Beloj kući!"

Foto: Profimedia/ Matt Kaminsky, Zuma Press

S obzirom na to da je veštačka inteligencija bila jedna od ključnih tema o kojima su predsednik Donald Tramp i njegov kineski kolega planirali da razgovaraju tokom bilateralnih susreta, na ovoj svečanosti (na kojoj je važio strogi kodeks oblačenja) našli su se i tehnološki magnati, uključujući Džefa Bezosa iz „Amazona” i njegovu suprugu Loren Sančez, koja je odabrala crnu haljinu modne kuće Aleksander Mekvin sa spuštenim ramenima iz perioda 2000-ih, uz cipele sa visokom potpeticom brenda Kristijan Lubuten.

Za ovu, četvrtu državnu večeru koju su organizovali Trampovi, prva dama se odlučila za belu pamučnu bluzu brenda Saint Laurent sa ogromnom mašnom, crne uske pantalone od brokata modne kuće Dolce & Gabbana i kaiš koji je kreirao njen stilista Erve Pjer. Stil inspirisan muškom modom nije novina za prvu damu, s obzirom na to da je prošle godine za svoj zvanični portret u Beloj kući nosila odelo brenda Dolce & Gabbana.

Madam Peng Lijuan izgledala je upečatljivo u jednobojnoj haljini crvene boje, uz koju je nosila crnu tašnicu sa zlatnom kopčom. Iako je za prve dame uobičajena praksa da tokom javnih nastupa pred svetskim medijima ističu modne kreatore čije modele nose, to nije slučaj i sa madam Peng Lijuan. Tokom četrnaest godina koliko obavlja ulogu nezvanične prve dame Kine, poznata je po tome što nosi isključivo kreacije kineskih dizajnera, uključujući i odevne kombinacije Ma Ke. Prema pisanju kineskih medija, šezdesettrogodišnja supruga predsednika Sija ne otkriva imena brendova koje nosi, tako da nijedan kineski brend ne bi javno koristio njeno ime u marketinške svrhe.

(Stil)

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