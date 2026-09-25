BRAT PRINCEZE DAJANE O DRAMI KOJA SE DESILA PRE 42. GODINE: Pogledajte zašto je tada dobila ukor od kraljice

Brat princeze Dajane, grof Čarls Spenser, se prisetio ove situacije u svojoj knjizi "Labudova pesma: Dajana, moja sestra".

Kraljica je te davne 1984. stigla u Parlament s imperijalnom krunom na glavi, u raskošnoj haljini i s plaštom i održala značajan govor. Sutradan je, međutim, ona bila tek fusnota u medijima i svi su pričali samo o kosi njene snahe... a "Firma" to ne toleriše.

Iako je od smrti princeze Dajane prošlo skoro tri decenije, njen uticaj na modu ne jenjava, a gotovo svakodnevno se prisećamo njenog stila, koji se, štaviše, i dalje kopira.

I dalje se njeno ime vezuje za najpopularniju obuću, torbe, kombinacije, dezene i krojeve, a njen zaštitni znak je svakako bila kosa, koja je umela da joj napravi i probleme u kraljevskoj porodici.

Konkretno je najveću buru izazvala frizurom iz 1984, sa svečane ceremonije otvaranja Parlamenta, a njen brat grof Čarls Spenser se prisetio ove epizode u svojoj knjizi "Labudova pesma: Dajana, moja sestra".

Frizura koja je zauvek obeležila stil ledi Di

Najistaknutiji članovi britanske kraljevske porodice tradicionalno prisustvuju otvaranju Parlamenta, pa je i Dajana, kao princeza od Velsa i supruga tadašnjeg prestolonaslednika Čarlsa, danas kralja, bila među njima.

Ledi Di je tada ponela raskošnu belu haljini s voluminoznim rukavima do laktova, dok je na glavi nosila čuvenu tijaru "Spenser", istu onu koju je imala i na svom venčanju. Kraljica Elizabeta II je bila odevena u punu ceremonijalnu odeću, s belom haljinom, raskošnim crvenim plaštom i carskom državnom krunom.

Ipak, uprkos važnosti događaja, stilu kraljice i prisustvu istaknutih pripadnika dvora, najviše se pričalo o novoj frizuri princeze Dajane. NJen frizer Ričard Dalton joj je podigao kosu u elegantnu punđu, pričvršćenu pri potiljku, što je bio stil koji su svojevremeno popularizovale filmske zvezde.

– Kad je Dajana stigla u Parlament i izašla iz kočije, posmatrači su uzdahnuli od divljenja – napisao je Spenser.

– Navikli su na njen prepoznatljiv izgled i iznenadilo ih je što ga je zamenila nečim tako očaravajućim. Tijara "Spenser" je izgledala posebno veličanstveno na njenoj podignutoj kosi, dok je njena struktura lica došla do punog izražaja.

Novine su pisale o Dajani, a ne o kraljici

Prema Spenserovim navodima, Dajana je i ranije privlačila ogromnu pažnju javnosti, što je u kraljevskim krugovima znalo da se posmatra kao problematično. NJena popularnost je bila toliko velika da su mediji neretko više prostora posvećivali njoj nego drugim članovima porodice. To se, kako piše njen brat, dogodilo i nakon ceremonije 1984.

Umesto da glavna tema bude govor kraljice Elizabete II, u kojem je predstavila zakonodavne prioritete britanske Vlade za narednu godinu, naslovne strane bavile su se Dajaninom novom frizurom.

– Naslovi su narednog dana bili posvećeni Dajaninoj smeloj novoj frizuri, dok je govor monarha Parlamentu, u kojem je izložila zakonodavne prioritete Vlade za narednu godinu, u novinama sveden na puku fusnotu – navodi Spenser.

Reakcija iz kraljevskih krugova, prema njegovom sećanju, nije dugo izostala.

– Dajana je dobila ukor – napisao je. – A ona je, uvek puna poštovanja prema "šefu", kako je nazivala kraljicu, od tog trenutka na događajima kojima su obe prisustvovale uvek imala jednostavniju frizuru.

Nešto slično je pre nekoliko godina otkrio i frizer Ledi Di.

– Ona je naučila lekciju tog dana i obećala da njena kosa više nikada neće biti u centru pažnje i skrenuti ljudima pažnju s rada članova kraljevske porodice – istakao je Dalton. – Od tada sam je šišao najviše po pola centimetra. NJen stil je bio jednostavan i laskav. Pošto je kosa bila krtka, spremio bih je za 15 minuta.

Šest godina kasnije je, ipak, rešila da značajno skrati kosu i od tada je do kraja života imala kraći paž ili čak piksi frizuru, u zavisnosti od raspoloženja, a kratka kosa je vremenom postala njen zaštitni znak.

(Glossy)

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