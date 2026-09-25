VLASNIK USTANOVE U KOJOJ JE SIN SINDI KRAFORD PREMINUO HAPŠEN ZBOG DROGE: Mnogi smatraju da u njegovom centru nije dobio adekvatnu pomoć

Pojavile su se nove informacije o osnivaču i vlasniku ustanove za odvikavanje od zavisnosti, Dr Rezi Nabaviju, gde je preminuo sin Sindi Kraford.

Ustanova za rehabliaciju u Los Anđelesu, gde je 20. septembra preminuo sin čuvenog supermodela i manekenke Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, Presli Gerber, jedan je od centralnih delova istrage.

Kako se sumnja da je uzrok smrti predoziranje, pitanje je kako je tako nešto moglo da se dogodi u centru tog tipa.

Osnivaču i vlasniku ustanove za odvikavanje od zavisnosti u kojoj je Presli Gerber preminuo, Dr Rezi Nabaviju, svojevremeno je bila odbijena dozvola za rad u oblasti psihologije zbog kriminalne prošlosti povezane sa drogom i maloletnom osobom.

Kontroverzni psiholog bio sa maloletnicom i prodavao drogu

Nabavi, koji sada ima 50 godina, u februaru 2002, dve godine pre nego što je stekao doktorat iz kliničke psihologije na Kalifornijskoj školi za profesionalnu psihologiju, uhapšen je nakon što su ga policajci iz Ouklanda zatekli kako spava u automobilu, na lokaciji poznatoj po "učestalim aktivnostima vezanim za narkotike i prostituciju”.

Tada se nalazio u društvu petnaestogodišnje devojke, dok je on u tom trenutku imao 25 godina. Prema zvaničnim dokumentima, ona je policajcima rekla da ga ne poznaje dobro i da je bila pod uticajem metamfetamina.

Nakon pretresa Nabavijevog vozila, policajci su izjavili da su pronašli metamfetamin, marihuanu, lovački nož, pištolj i municiju.

U maju 2002. godine, Nabavi se nije protivio optužbi za prekršaj posedovanja zabranjene supstance, pa mu je izrečena uslovna kazna u trajanju od 36 meseci.

Kasnije tog meseca, ponovo je uhapšen zbog posedovanja narkotika i pribora za njihovu upotrebu, nakon što je uhvaćen kako prodje metamfetamin policijskom doušniku. Prilikom pretresa, policajci su kod njega pronašli metamfetamin i staklenu lulu za konzumiranje marihuane.

LJudi bliski Presliju Gerberu ogročeni su zašto je sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera uopšte primljen u ustanovu, jer je navodno te večeri bio pod dejstvom opijata odnosno alkohola. Sugerišu da je trebalo da bude upućen u centar za detoksikaciju gde kontrolišu pacijente na svakih 15 minuta.

Osim toga, smatraju da Presli nije imao adekvatnu pomoć u centru u Santa Moniki. Da je smešten u odgovarajuću ustanovu, imao je veće šanse da preživi.

Istražuje se da li je Presli Gerber uneo drogu u centar, ili je do narkotika došao nakon prijema. Problematično je i pitanje da li su ga detaljnije pregledali i pretresli kada se obratio za pomoć i ako nisu to uradili, zbog čega je napravljen takav propust.

Nabavi koji je na čelu te ustanove, u junu 2002. godine nije negirao nove optužbe za posedovanje nedozvoljene supstance i ponovo je osuđen na uslovnu kaznu od 36 meseci.

U septembru 2004. godine podneo je zahtev Kalifornijskom odboru za psihologiju za registraciju u svojstvu psihologa. Prema zvaničnim dokumentima, zahtev je odbijen kasnije tog meseca zbog osude za krivično delo, osude za delo koje je u značajnoj vezi sa kvalifikacijama i praksom psihologa, upotrebe nedozvoljene supstance i neprofesionalnog ponašanja.

U januaru 2006. godine konačno je uspeo da se registruje kao psihološki asistent. Međutim, već sledećeg meseca ta registracija je opozvana, ali je izvršenje te odluke odloženo što znači da opoziv ne bi stupio na snagu da se Nabavi pridržavao određenih kriterijuma uslovnog statusa tokom perioda od pet godina, prema odluci Odbora za psihologiju Kalifornije.

Ti uslovi, prema zvaničnim dokumentima, podrazumevali su podvrgavanje psihološkoj proceni, obaveštavanje poslodavca o uslovnom statusu, nedeljni nadzor od strane psihologa sa licencom države Kalifornije, uključivanje u program oporavka od zavisnosti od droga i alkohola, obavezu nastavka lečenja, kao i podvrgavanje nasumičnim testovima na drogu i alkohol.

Nakon još jednog odbijanja zahteva u maju 2005. godine, Nabavi je u decembru 2006. godine konačno uspeo da se registruje kao psiholog, 30. jun 2028. godine jeste datum isteka njegove licence.

Ustanova Resolutions Living u Santa Moniki nije imala niti je morala da ima zvaničnu državnu licencu za lečenje zavisnosti. Ovaj centar je funkcionisao kao takozvana "sober living home". Prema zakonima države Kalifornije, za ovakav tip objekata nije potrebna operativna licenca Odeljenja za zdravstvenu zaštitu kakvu moraju da poseduju klasične bolnice, klinike za detoksikaciju ili zvanični rezidencijalni centri za lečenje bolesti zavisnosti. Ovi detalji još više pojačavaju dilemu da li je Presli uopšte potražio pomoć na pravom mestu.

Reza Nabavi je potom radio kao direktor porodičnih usluga u centru za rehabilitaciju "Promises Malibu” koji je u međuvremenu zatvoren, a bio je popularan među slavnim ličnostima, i primao je pacijente od juna 2006. do maja 2011. godine.

Dve godine kasnije, u Santa Moniki u Kaliforniji, otvorio je ustanovu za podršku oporavku pod nazivom "Resolutions Living” gde je u nedelju preminuo dvadesetsedmogodišnji sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera.

Kontroverzni psiholog je osnivač i vlasnik ustanove RL, kao i osnivač i izvršni direktor kompanije "Resolutions Therapeutic Services" koja pruža usluge ambulantnog kliničkog lečenja, programe delimične hospitalizacije, intenzivnog ambulantnog lečenja i standardnog ambulantnog lečenja.

Na sajtu ustanove izmenjen je veći deo sadržaja i uklonjena cela stranica posvećena osoblju, nakon Preslijeve smrti.

Na toj stranici pisalo je ranije da se pojedinci koji nemaju dovoljno dug period apstinencije da bi bili upućeni na njihove ambulantne programe šalju na druga mesta radi "medicinskog nadzora".

(BlicŽena)

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