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BIVŠA ŽENA NIKOLE RAĐENA SE PORODILA: Na svet donela drugog sina, nasledniku dala moćno ime

Na društvenim mrežama Milica je podelila srećne vesti i ime bebe.

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Foto: Printscreen/ Instagram - _milica_ristic
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Porodila se Milica Ristić, bivša žena Nikole Rađena, koja je na svet donela svog drugog sina. Pevačica i njen izabranik detetu su dali ime Viktor.

Pevačica i njen izabranik, dobili su naslednika, a čestitke na mrežama već pristižu.

Ponosna mama, Milica, na Instagram storiju otkrila je ime bebe.

- Dobrodošao, Viktore - stoji u objavi.

Ime snažnog značenja

Ime Viktor dolazi od latinske reči koja znači „pobednik ili osvajač“. To je muško lično ime koje se koristi od drevnih rimskih vremena.

Podsećamo, pevačica iz prvog braka sa nekadašnjim vaterpolistom Nikolom Rađenom ima još jednog sina, Alekseja.

"Aleksej je spreman za društvo"

Pevačica je svojevremeno otkrila i kako je njen i Rađenov sin reagovao, kada je čuo da će postati stariji brat.

- Spremna sam za sve što dolazi. Sin je spreman za društvo. Ja sam tip mame koji pušta dete da bude svoje, da doživljava i proživljava svoje emocije. Kroz celu trudnoću ja ga ne forsiram ni na šta. On je nekako postao svestan svega, upućujem ga da je on stariji brat i da je on sav onako važan, da će on da bude uključen u sve. Ne treba da forsirate decu da to sad kao moraju da prihvate. Ne, nego polako, oni će to na svoj način - rekla je ona i otkrila na koji način je saopštila sinu da će dobiti još jednu bebu:

- On je još mali, pa je to bilo kroz i kroz crtane filmove, da tako kažem, i kroz pokazivanje: „Joj, vidi kako je ova bebica slatka. Je l’ bi volio da imaš batu ili seku?” Prvi momenat kad je on to provalio bio je kad smo otišli kod doktora i kad je on video ceo taj ultrazvuk. Prisutan je u tim odlascima kod doktora. I tada je nekako počeo već da shvata i već je počelo ono, a-a-a, hvaljenje, da tako kažem. Ja ću dobiti “bebu”. Prihvatio je, što mi je najbitnije, iskreno.

(Blic)

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