"ODRASLA SAM U KOMUNIZMU I NIŠTA MI NIJE FALILO": Melanija iznenadila Amerikance izjavom o Jugoslaviji

Melanija Tramp rekla je da je u Jugoslaviji odrastala u komunizmu, ali da joj kao detetu ništa nije nedostajalo i da pamti lepo detinjstvo.

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp progovorila je o detinjstvu u nekadašnjoj Jugoslaviji i iznenadila priznanjem da godine odrastanja u tadašnjem socijalističkom sistemu pamti kao veoma lep period života.

Dok njen suprug, američki predsednik Donald Tramp, poslednjih meseci komunizam sve češće pominje u političkim obračunima sa demokratama i demokratskim socijalistima, Melanija je iznela sasvim drugačije, lično iskustvo.

Govoreći o životu u Sloveniji dok je ona još bila deo Jugoslavije, prva dama SAD priznala je da joj, uprkos sistemu u kojem je odrastala, kao detetu ništa nije nedostajalo.

– Odrasla sam u komunizmu i, iskreno, ništa mi nije nedostajalo – rekla je Melanija u razgovoru za Fox Business, a potom dodala:

– Smatram da sam imala predivno detinjstvo, a naši roditelji obezbedili su nam zaista lep život.

"Morali ste da pazite šta radite"

Melanija, ipak, nije tvrdila da život u tadašnjoj Jugoslaviji nije imao ograničenja. Kada je upitana kako je izgledalo odrastanje u komunističkom sistemu i da li ljudi koji su prošli kroz takvo iskustvo drugačije doživljavaju slobodu, priznala je da je postojala jasna granica onoga što je bilo dozvoljeno.

– Naravno, postojale su neke stvari kojih ste morali da budete svesni – rekla je.

Potom je objasnila i šta je to konkretno značilo:

– Morali ste da pazite šta radite. Nije bilo slobodno kao što je danas u SAD.

Ipak, kada danas razmišlja o svom detinjstvu, kaže da politički sistem nije nešto što je kao devojčica osećala na način na koji ga danas posmatra kao odrasla osoba.

– Bilo je to drugo vreme, ali u periodu mog odrastanja to se nije tako osećalo – zaključila je Melanija.

Odrasla u Sevnici, a život nastavila u Americi

Melanija Tramp rođena je kao Melanija Knavs 1970. godine u Novom Mestu, a odrasla je u Sevnici. Slovenija je u vreme njenog detinjstva bila jedna od šest republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Tadašnja Jugoslavija bila je socijalistička federacija pod vlašću Saveza komunista, ali se njen politički i ekonomski model razlikovao od sovjetskog. Nakon sukoba Josipa Broza Tita i Josifa Staljina 1948. godine, zemlja je ostala izvan sovjetskog bloka i razvijala sopstveni model socijalizma, između ostalog zasnovan na radničkom samoupravljanju.

Slovenija je važila za ekonomski najrazvijeniju jugoslovensku republiku, a upravo je u tom okruženju Melanija provela detinjstvo i veliki deo mladosti.

Prvi višestranački izbori u Sloveniji održani su 1990. godine, dok je nezavisnost proglašena 25. juna 1991.

Melanija je tokom devedesetih otišla u Sjedinjene Američke Države, gde je nastavila da gradi manekensku karijeru, a američko državljanstvo dobila je 2006. godine.

(Kurir)

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