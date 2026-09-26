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KREMIRAN SIN SINDI KRAFORD: Pepeo će se čuvati u vili njegovih roditelja

Presli Gerber pronađen je mrtav u spavaćoj sobi u ustanovi za rehablitaciju. Kada je došao u centar u Santa Moniki, delovao je kao da je pod dejstvom opijata.

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Foto: Profimedia/ Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID, Backgrid USA
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Presli Gerber, sin Sindi Kraford koji je preminuo 20. septembra, kremiran je juče, samo nekoliko dana nakon što je umro u ustanovi za rehabilitaciju u Santa Moniki, pokazuju zvanična dokumenta, piše TMZ.

Kako navodi TMZ, u dokumentima piše da je sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera kremiran u pogrebnom zavodu "Rose Family Funeral Home”. Kako se dalje navodi, Gerber je u dokumentima opisan preduzetnik koji se bavio oblašću mentalnog zdravlja, a njegov pepeo će se čuvati u vili njegovih roditelja u Malibuu.

Kremacija je obavljena ubrzo nakon obudkcije, navodi USA Today. Rezultati toksikoloških analiza još uvek se čekaju kako bi se utvrdio zvaničan uzrok smrti koji je trenutno zaveden kao "odložen” i "predmet istrage”

Izvori za TMZ navode da su u toku pripreme za sahranu koja će biti mala i intimna. Održaće se do kraja ove nedelje.

Presli Gerber pronađen je mrtav u spavaćoj sobi u ustanovi za rehablitaciju. Kada je došao u centar u Santa Moniki, delovao je kao da je pod dejstvom opijata. Sumnja se da je uzrok smrti bilo predoziranje.

Ubrzo nakon tragične vesti postavilo se pitanje zašto Presli Gerber, ukoliko je zaista bio pod dejstvom opijata kada je u subotu uveče, oko 22 sata, potražio pomoć, nije prebačen u bolnicu. Pitanje je i da li je uneo drogu u centar i da li je došao u posed narkotika nakon prijema.

Vlasnik ustanove u kojoj je preminuo sin Sindi Kraford i Rendija Gerbera ima kriminalnu prošlost. Između ostalog, hapšen je zbog posedovanja droge i jedva je, kao psiholog, nabavio dozvolu za rad.

Izvori za TMZ kažu da je Presli imao ozbiljan problem sa ketaminom, supstancom koju mu je lekar prepisao, na veliko zaprepašćenje njegove porodice.

(Kurir)

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