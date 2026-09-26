"OČEKIVALI SU DA I JA ODEM SA NJIM": Suzana Jovanović se suočila sa osudama nakon smrti Saše Popovića

Suzana Jovanović otvoreno govori o osudama nakon smrti Saše Popovića i kako se nosi sa očekivanjima okoline.

Pevačica Suzana Jovanović otvoreno je govorila o osudama i komentarima sa kojima se suočila nakon smrti supruga Saše Popovića, ali i očekivanjima okoline kada je reč o tome kako bi trebalo da izgleda i ponaša se žena koja je ostala bez životnog partnera. Kako je istakla, uprkos ogromnom gubitku, trudi se da nastavi dalje jer u životu i dalje ima mnogo razloga za sreću.

Suzana se u novoj epizodi emisije „Magazin in“ pojavila u potpuno beloj kombinaciji, a tom prilikom otkrila je da su pojedini očekivali da nakon Sašine smrti ne skida crninu i da svoju tugu pokazuje upravo kroz način oblačenja.

- LJudi imaju toliko predrasuda. LJudi, život se završio, ali moj se život nije završio. Svi su očekivali, Bože me oprosti da odem i ja zajedno sa njim. Zašto? Zbog čega? Svima nam je dat ovaj dragoceni život, ja treba da sednem i zatvorim se u svojoj sobi i ceo život nosim crno, a ja hoću namerno da sijam da vidite da život ide dalje i da je lep i dragocen. Imam sina, ćerku, snaju, budućeg zeta, unukicu - rekla je između ostalog ona.

Ćerka se uskoro udaje

Suzana Jovanović je nedavno postala baka kada je njena snaja na svet donela ćerkicu Martu. Ona je nedavno otkrila da porodicu čeka još jedno veliko slavlje - udaja ćerke Aleksandre.

- Hvala dragom Bogu meni ne treba ništa, samo lepa reč. To je besplatno, to ne košta. Keba je dolazio i uvek pita kako sam, kako izdržavam. Ima tu još ljudi, ali opet kažem ne treba da dolaze, da imaju ni obavezu prema meni da mi nešto duguju, da nešto moraju. Danas ne moraš ništa ako ne želiš. Ni od moje dece ne očekujem ništa, oni su formirani ljudi, uskoro ću imati i zeta i moja Aleksandra se udaje, svi su tu, puna je kuća, da imam punu kuću unučića. Ja ljude volim čak i one koji su me povredili. Neću taj teret da nosim na leđima čitav život - rekla je Suzana za "Premijeru vikend specijal".

(Kurir)

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