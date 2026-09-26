"SVE JE MANJE VREMENA ZA PORODICU": Melanija priznala da ne provodi vreme sa sinom - ovo je istina o njihovom odnosu

Melanija Tramp otkrila je kako obaveze u Beloj kući utiču na njen odnos sa sinom Baronom i smanjenje porodičnog vremena.

Melanija Tramp dala je redak uvid u odnos sa svojim 20-godišnjim sinom Baronom i priznala da su obaveze života u Beloj kući značajno smanjile vreme koje porodica provodi zajedno. Prva dama o tome je govorila u sredu uveče u emisiji „The Big Money Show“ na kanalu Fox Business.

„Svi su veoma zauzeti“

Voditeljka Tejlor Rigz pitala je 56-godišnju prvu damu kako usklađuje državne večere, humanitarne inicijative i zvanične događaje sa pokušajima da održi porodične rutine, poput zajedničkih nedeljnih večera.

Melanija Tramp objasnila je da je tokom predsedničkog mandata teško održavati redovna porodična okupljanja jer svi imaju brojne obaveze i često se nalaze na različitim mestima.

„Dobro je planirati, to je uvek korisno jer su svi veoma zauzeti“, rekla je. „Moj suprug radi, ponekad je u Ovalnom kabinetu do 21.30, pa zar da čekate do tada na večeru? Ne čekate. On je zauzet, a zauzeta sam i ja.“

Prva dama priznala je da se zbog takvog ritma smanjilo vreme koje porodica provodi zajedno. „Sve je manje vremena za porodicu i ono zbog toga trpi. Ali to je u redu. Ovde smo da radimo, da obavimo dobar posao i to je ono što je važno“, izjavila je.

Govorila je i o Baronu, koji studira na Univerzitetu u NJujorku (NYU), i istakla da njeno jedino dete odrasta i postaje sve samostalnije. „Baron je već mladić, pa mu je ponekad možda čak i drago što želim da se bavim svojim stvarima. I to je u redu“, dodala je uz osmeh.

Privatnost i bezbednost

NJene izjave usledile su nakon brojnih medijskih napisa o tome da 20-godišnjak sve više čuva svoju privatnost. Prema navodima izvora bliskih porodici, Baron živi uz pojačane mere bezbednosti zbog pretnji upućenih njegovom ocu.

Donald Tramp preživeo je više pokušaja atentata, a i sam Baron bio je predmet pretnji. Među njima je i propagandni video povezan sa iranskim režimom u kojem se tvrdilo da prate njegovo kretanje.

Na studenta je, prema navodima, uticalo i ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka u septembru 2025. godine. Kirk je bio poznanik kojeg je Baron ranije zamolio oca da mu predstavi na ručku.

Zbog velikog interesovanja javnosti za život mladog studenta, kancelarija prve dame ranije je zatražila da se detalji o njegovom privatnom životu ne objavljuju. „S obzirom na nedavne pretnje, Istočno krilo traži da se svi detalji o njegovom privatnom životu izostave iz medijskog izveštavanja“, poručili su.

Baron je svoje javne nastupe uglavnom ograničio na događaje sa visokim stepenom obezbeđenja, poput UFC Freedom 250 borbi na južnom travnjaku Bele kuće u junu i finala Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. u NJu Džersiju u julu.

(Index.hr)

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