LJUBAVNA PRIČA ČARLSA I KAMILE: 2 dana nije izlazio iz kreveta kada je čuo da se verila, godinama su bili ljubavnici, a evo šta je ona rekla Dajani kada joj je tražila da prekinu aferu

Kamila Parker Bouls je supruga britanskog kralja Čarlsa, koga je upoznala dok je još bio princ. Bilo je to 1970. godine na utakmici pola. Imala je sjajan smisao za humor, komentarisao je kasnije Čarls, koji je odmah pao na njen šarm. Delili su zajedničku ljubav prema konjima, a navodno mu se dopala i rečenica koju mu je Kamila izgovorila prilikom prvog susreta:

- Moja prabaka bila je ljubavnica vašeg pradede. Čini mi se da imamo mnogo toga zajedničkog - rekla mu je Kamila tada.

Nakon toga su započeli romantičnu vezu, pa je ubrzo upoznao njenu porodicu, ali vezu su prekinuli 1972. godine, nakon što je Čarls napustio Englesku zbog služenja vojnog roka u Kraljevskoj mornarici. Godinama se nagađalo šta je bio razlog raskida. Navodi se da Čarls nije pitao Kamilu da li će ga čekati, da se udaljio od nje jer nije želeo da se oženi pre tridesete, a znao je i da Kamila nije bila devica, pa je pretpostavljao da bi mu majka zabranila taj brak jer je već odlučila da mu žena mora biti neko iz porodice Spenser.

O razlozima nikada nisu javno govorili, ali kada se osam meseci kasnije Čarls vratio u London, Kamila je već bila verena za Endrjua. NJeni prijatelji tvrde da to nije bila njihova ideja, već su roditelji sve isplanirali i bez znanja dece objavili veridbu u novinama. Da bi sačuvali ugled obe porodice, Endrju je zaista i zaprosio Kamilu. Vest o veridbi slomila je Čarlsovo srce, a najbliži su tvrdili da se zatvorio u sobu i dva dana i dve noći nije izlazio.

Kamila, Endrju i njihove porodice su 4. jula 1973. priredili venčanje godine, na kojem je bilo oko 800 zvanica, među kojima su bile i kraljica Elizabeta II, kraljica majka Elizabeta i princeza Ana. Iako su mladenci delovali srećno, najbliži su znali da je stvarnost bila drugačija. Kamila je znala da je Endrju vara od početka njihove veze, često čak i sa njenim prijateljicama.

- Kada sam bila sa Endrjuom, Kamila mi je prišla na jednoj zabavi i pitala me šta radim sa njenim dečkom. Uvek je to radila devojkama na žurkama. Meni je bilo dosta i rekla sam joj: ‘Možeš ga imati kad završim s njim.’ Nikad nije znala gde je i s kim je tokom nedelje - opisala je Lejdi Kerolajn Persi.

Kamila i Čarls su ostali prijatelji i nakon njenog venčanja s Endrjuom. Čarls je čak bio i kum njihovom sinu Tomu, koji je rođen 1974. godine. Četiri godine kasnije, dobili su i ćerku Lauru. Autorka knjiga o kraljevskoj porodici, Marlena Kenig, opisala je Kamilu kao jedinu osobu s kojom je Čarls mogao otvoreno da razgovara.

- Bila mu je najbolja prijateljica, srodna duša, a nakon smrti ujaka postala mu je i ljubavnica - istakla je. Vest o aferi brzo se proširila i stigla do Endrjua, kojem to nije smetalo jer je i on imao brojne afere, iako je bio u braku.

Kamila je znala da Čarls mora da se oženi Dajanom, a neki biografi tvrde da se upravo zbog Kamilinog saveta i oženio Dajanom.

Prekinuli su aferu, ali princeza Dajana je znala da između njih nije kraj. Čarls je često nosio manžetne sa ugraviranim, isprepletenim slovima „C“, što je bio Kamilin poklon, a pronašla je i narukvicu koju je Čarls naručio za Kamilu. Na njoj su bili ugravirani inicijali „F&G“, što je značilo „Fred i Gledis“ – njihovi nadimci.

Afera se ponovo rasplamsala 1986. godine, a tri godine kasnije Dajana se suočila sa Kamilom. Princeza je čak i opisala kako je izgledao njihov razgovor:

- Znam šta se događa između tebe i Čarlsa - rekla joj je Dajana, na šta je Kamila odgovorila: - Imaš sve što si ikada želela. Svi muškarci sveta su zaljubljeni u tebe, imaš dvoje prelepe dece, šta više želiš?

- Želim svog muža! Žao mi je, znam da je i vama teško, da vam smetam, ali znam šta se dešava i ne pravite od mene idiota - opisala je princeza Dajana u biografskoj knjizi Andrewa Mortona „Dajana – njena istinita priča“.

Čarls i Dajana su objavili da se rastaju 1992. godine, a četiri godine kasnije zvanično su podneli zahtev za razvod. Javnost je 1993. saznala za šestominutni, vrlo intimni telefonski razgovor između Kamile i Čarlsa, koji je u decembru 1989. snimio amaterski radio-operater.

- O, Bože! Živeću u tvojim pantalonama ili nešto slično. Bilo bi mnogo lakše - govorio je pohotno Čarls.

- U šta ćeš se pretvoriti – u gaće? - smejući se pitala je Kamila, na šta je budući kralj odgovorio ono po čemu se taj razgovor najviše pamti:

- Ili, ne daj Bože – kao tampon! Toliko sam srećan - kazao je.

Kamila danas slavi 78. rođendan, a za Čarlsa se udala 2005. godine i tako su ostvarili svoj dugogodišnji san – da postanu muž i žena.

