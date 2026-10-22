NAJTEŽI TRENUTAK U ŽIVOTU DžONA TRAVOLTE: Zagrlio je sina poslednji put, a ono što je usledilo slomilo ga je

Tragedija u životu Džona Travolte: gubitak sina Džeta promenio je sve. Ova emotivna priča otkriva bol roditelja koji nikad ne prestaje

Slavni holivudski glumac Džon Travolta doživeo je nezamislivu porodičnu tragediju kada je njegov šesnaestogodišnji sin Džet iznenada preminuo tokom odmora na Bahamima. Bol zbog gubitka deteta zauvek je promenio njegov život.

Iza blistave holivudske karijere, svetske slave i brojnih filmskih ostvarenja Džona Travolte krije se životna priča obeležena ogromnim gubitkom. Iako je decenijama važio za jednog od najuspešnijih glumaca svoje generacije, nijedna profesionalna pobeda nije mogla da ublaži bol koji je osetio 2. januara 2009. godine, kada je ostao bez najstarijeg sina Džeta.

Porodica Travolta tada je boravila na odmoru na ostrvu Grand Bahama, ne sluteći da će se njihovo porodično putovanje pretvoriti u tragediju koja će im zauvek promeniti živote.

Sina je obožavao od trenutka kada se rodio

Džet Travolta bio je prvo dete Džona Travolte i njegove supruge, glumice Keli Preston. Dečak je imao istoriju epileptičnih napada, a roditelji su javno govorili i o njegovom autizmu, kao i o Kavasakijevom sindromu koji je imao u ranom detinjstvu.

Koliko je bio vezan za sina, Travolta je svojevremeno opisao prisećajući se trenutka njegovog rođenja.

„Ne mogu da zamislim kakav bi život bio bez Džeta. Kada se rodio, držao sam ga u naručju satima i nisam želeo da ga pustim. Keli je spavala nakon porođaja, a kada su lekari došli da odvedu bebu na preglede, nisam želeo da se odvojim od njega“, ispričao je glumac, prema navodima prenetim u medijima.

Ta posebna povezanost između oca i sina trajala je sve do kobnog januarskog dana.

Kobno jutro koje je promenilo sve

Tokom porodičnog odmora Džet je doživeo napad, nakon čega je pronađen bez svesti u kupatilu. Prema tadašnjim izveštajima, veruje se da je tokom napada pao i udario glavom.

Čim je saznao šta se dogodilo, Travolta je požurio da pomogne sinu. Zajedno sa ljudima koji su pokušavali da ga reanimiraju, učestvovao je u naporima da mu spasu život.

Porodica je ranije prolazila kroz slične zdravstvene krize, ali ovoga puta situacija je bila mnogo ozbiljnija.

Uprkos pokušajima reanimacije, šesnaestogodišnjem Džetu nije bilo spasa.

„Žao mi je, Džet“ – reči koje su ostale urezane u sećanje

Bolničar Tarino Lajtborn, koji je učestvovao u pokušajima spasavanja dečaka, kasnije je opisivao potresne trenutke kojima je prisustvovao.

Prema njegovom svedočenju, Travolta je bio potpuno slomljen, plakao je i molio se da njegov sin preživi.

Posebno potresan bio je trenutak kada je glumac, suočen sa činjenicom da je izgubio dete, prišao Džetu i zagrlio ga.

„Žao mi je, Džet“, navodno je izgovorio kroz suze.

Lajtborn je verovao da je tim rečima očajni otac želeo da kaže svom sinu da je učinio sve što je mogao kako bi ga spasao.

Bio je to trenutak u kojem su slava, bogatstvo i sve životne privilegije izgubile svaki značaj pred bolom roditelja koji je ostao bez deteta.

„Nisam znao da li ću preživeti“

Travolta je kasnije otvoreno govorio o tome koliko ga je sinovljeva smrt promenila. Gubitak Džeta opisivao je kao najteži period svog života, priznajući da u pojedinim trenucima nije znao kako će nastaviti dalje.

„Ovo je najgora stvar koja mi se dogodila u životu. Iskreno govoreći, nisam znao da li ću to preživeti“, jedna je od izjava koje su mediji prenosili govoreći o njegovoj tragediji.

Za njega Džet nije bio samo sin, već dete koje ga je naučilo šta znači bezuslovna ljubav.

Iako je nastavio da snima filmove i pojavljuje se u javnosti, uspomena na dečaka ostala je neizostavan deo njegovog života.

Sudbina mu je zadala još jedan težak udarac

Jedanaest godina nakon Džetove smrti, Travolta se suočio sa novim porodičnim gubitkom. NJegova supruga Keli Preston preminula je u julu 2020. godine, u 57. godini, nakon borbe sa rakom dojke.

Glumac je tako ostao bez žene sa kojom je proveo gotovo tri decenije braka i sa kojom je delio najlepše, ali i najbolnije životne trenutke.

Uprkos tragedijama, snagu je pronalazio u njihovoj deci, ćerki Eli Blu i sinu Bendžaminu, koji je rođen 2010. godine.

Džon Travolta nastavio je da čuva uspomenu na preminulog sina, povremeno mu posvećujući emotivne objave na društvenim mrežama.

NJegova životna priča ostaje bolno podsećanje na to da ni najveća slava ni bogatstvo ne mogu zaštititi čoveka od gubitka, kao i da ljubav roditelja prema detetu ne prestaje njegovim odlaskom.

(Stil)

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