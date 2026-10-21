Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DA LI ĆE SRBIJA UČESTVOVATI NA EVROVIZIJI U BUGARSKOJ: RTS se oglasio, doneta zvanična odluka

Mnogi su se pitali da li će biti takmičenja za Pesmu Evrovizije, i kako će pobednik biti izabran, a sada su stigle informacije.

1792588201_Foto-Deposit-Profimedia-Evrovizija.jpg
Foto: Profimedia/ Tobias SCHWARZ, AFPAFP, Deposit/ flogeljiri
Oglas

Nakon nedelja nagađanja i polemika u javnosti o tome da li će Srbija uopšte nastupiti na Evroviziji, stigla je zvanična potvrda.

Iako se na sajtu RTS-a još čeka objavljivanje javnog konkursa, srpski javni servis je slanjem potvrde Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) i evrovizijskim platformama zvanično osigurao učešće Srbije na 71. Pesmi Evrovizije, koja će se održati u maja 2027. godine u bugarskom gradu Burgasu.

Ovim potezom prekinuta su sva nagađanja o eventualnom odustajanju usled kasno donete odluke, a broj potvrđenih zemalja učesnica popeo se na 33.

Spekulacije o mogućem povlačenju Srbije uglavnom su podstaknute činjenicom da RTS po pravilu već u septembru započinje pripreme za nacionalni izbor predstavnika, dok ove godine takvih aktivnosti nije bilo.

Jedino što nije poznato je da li će RTS i naredne godine organizovati nacionalni izbor "Pesma za Evroviziju" ili će se opredeliti za interno odabranog predstavnika.

Ukoliko bude izabran drugi model, to bi bio prvi put od 2017. godine da Srbija svog predstavnika za Evroviziju bira internim putem.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas