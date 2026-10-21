DA LI ĆE SRBIJA UČESTVOVATI NA EVROVIZIJI U BUGARSKOJ: RTS se oglasio, doneta zvanična odluka

Mnogi su se pitali da li će biti takmičenja za Pesmu Evrovizije, i kako će pobednik biti izabran, a sada su stigle informacije.

Nakon nedelja nagađanja i polemika u javnosti o tome da li će Srbija uopšte nastupiti na Evroviziji, stigla je zvanična potvrda.

Iako se na sajtu RTS-a još čeka objavljivanje javnog konkursa, srpski javni servis je slanjem potvrde Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) i evrovizijskim platformama zvanično osigurao učešće Srbije na 71. Pesmi Evrovizije, koja će se održati u maja 2027. godine u bugarskom gradu Burgasu.

Ovim potezom prekinuta su sva nagađanja o eventualnom odustajanju usled kasno donete odluke, a broj potvrđenih zemalja učesnica popeo se na 33.

Spekulacije o mogućem povlačenju Srbije uglavnom su podstaknute činjenicom da RTS po pravilu već u septembru započinje pripreme za nacionalni izbor predstavnika, dok ove godine takvih aktivnosti nije bilo.

Jedino što nije poznato je da li će RTS i naredne godine organizovati nacionalni izbor "Pesma za Evroviziju" ili će se opredeliti za interno odabranog predstavnika.

Ukoliko bude izabran drugi model, to bi bio prvi put od 2017. godine da Srbija svog predstavnika za Evroviziju bira internim putem.

(Telegraf.rs)

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