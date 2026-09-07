ANA BEKUTA REKLA KRAJ: Nakon 12 godina napušta „Zvezde Granda“ (FOTO)

Velika promena stiže u jedno od najpoznatijih muzičkih takmičenja. Ana Bekuta odlučila je da nakon više od decenije provedenih u žiriju napravi pauzu od „Zvezda Granda“ i posveti se novim poslovnim i muzičkim planovima.

Pevačica je bila deo popularnog takmičenja od 2014. godine, kada je u žiri ušla na poziv Saše Popovića. Tokom 12 godina bila je jedan od prepoznatljivih glasova za koje su kandidati tražili savet, podršku i stručnu procenu, a sada je Ana Bekuta odlučila da zatvori ovo poglavlje i napravi prostor za nove izazove.

Ana Bekuta oglasila se povodom odluke i istakla da njen odlazak nema veze sa prelaskom u neki drugi žiri, već pre svega sa željom da se posveti sopstvenoj karijeri, novom albumu i koncertima.

– U žiri muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ ušla sam 2014. godine na poziv Saše Popovića koji je smatrao da bi zbog velikog broja mojih pesama koje kandidati izvode bilo najbolje da ih ja i žiriram. Nakon 12 godina smatram da je došlo vreme da napravim pauzu u najgledanijem muzičkom formatu koji je i meni samoj mnogo doneo.

– Više od jedne decenije nesebično sam sa mladim izvođačima delila sve tajne pevačkog zanata. Posebno sam ponosna na sve mlade ljude koji su prošli moje mentorstvo.Ova odluka nema veze sa prelaskom u neki drugi žiri već se na prvom mestu tiče odnosa prema karijeri. Pored novog albuma koji vredno spremam u planu su i nove koncertne aktivnosti za koje sam sigurna da će iznenaditi moju publiku.

– Kolegama i produkciji takmičenja „Zvezde Granda“ se zahvaljujem na godinama uspešne saradnje i želim im sve najbolje – napisala je Ana Bekuta.

Ana Bekuta odlazi iz „Zvezda Granda“, produkcija joj uputila emotivnu poruku

Na odluku dugogodišnje članice žirija reagovala je i Grand produkcija, koja je u svom saopštenju naglasila da za Anu vrata njihove kuće ostaju otvorena.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

– Povodom odluke Ane Bekute da nakon više od jedne decenije napravi pauzu od žiriranja u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, želimo da poručimo da će vrata Grand produkcije za nju zauvek biti širom otvorena!Jer, tokom svih ovih godina bila je mnogo više od člana žirija, bila je učitelj, mentor, podrška i oslonac generacijama mladih pevača koji su upravo zahvaljujući njenom znanju, iskustvu i savetima napravili svoje prve velike korake na muzičkoj sceni.

– Razumemo i poštujemo njenu odluku da se posveti novom albumu, koncertima i svojoj karijeri. Verujemo da svaka velika umetnica ima pravo na nove izazove, nove ideje i vreme koje želi da posveti sebi i svojoj publici.

– Ana, hvala ti za sve godine, za svaki savet, svaku emociju, svaki glas koji si podržala i za sve što si svojim prisustvom donela „Zvezdama Granda“ i Grand produkciji!

– Ti nisi samo naša dugogodišnja saradnica, ti si prijatelj naše kuće i deo Grand porodice. I zato želimo da znaš da si nam uvek dobrodošla u bilo kojoj ulozi i u bilo kom trenutku.Želimo ti mnogo uspeha sa novim albumom, rasprodate koncerte i još mnogo godina trajanja.

– Ana, Grand te voli i čeka! – stajalo je u saopštenju.

Budući da se Ana Bekuta oprostila od “Zvezda Granda” otvorilo se pitanje ko će zauzeti njeno mesto u narednoj sezoni. Kako prenose domaći mediji, produkcija je već reagovala i kontaktirala Sanju Vučić, koja je prethodnih sezona povremeno uskakala kao pomoćni član žirija.

(Hello)

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