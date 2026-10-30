„NEMA DANA DA ME TO NE BOLI“: Slavni glumac godinama nije imao kontakt sa rođenom decom, karijera mu je bila važnija od porodice

Javno je govorio o svom osećaju krivice zbog odnosa sa decom, ističući da mu je gluma često bila prioritet.

Slavni Patrik Stjuart ostavio je iza sebe ćerku i sina, sa kojima, nažalost, nije bio u kontaktu. Čuveni glumac koji je umro juče u 86. godini, govorio je javno o otuđenosti od svoje dece.

Vest da je Patrik Stjuart umro rastužila je milione ljude širom sveta. Uz glumca je do poslednjeg momenta bila njegova supruga. U saopštenju o njegovoj smrti navodi se da je preminuo okružen porodicom, ali se ne ističe posebno da li su njegova deca bila prisutna. Potvrda bi značila da su porodične nesuglasice uspeli da razreše.

Glumac Patrik Stjuart koji se u maju ove godine pojavio na Instagramu, dobio je sina 1967. Danijela i 1972. ćerku Sofi sa svojom prvom ženom, Šilom Falkoner, kojom se oženio 1966. godine. Razvod je usledio 1990.

Patrik Stjuart se zatim oženio Vendi Nojs, i u tom braku bio od 2000. do 2003. godine. U treći brak stupio je 2013. i sa Sani Ozel živeo do svoje smrti.

O odnosu sa svojom decom pričao je za Irish Independent u oktobru 2023. godine kada je poručio: "Nema dana da me to ne boli".

"Gluma mi je bila bitnija od porodice"

"Nikad nisam mislio da će se to dogoditi. Oboje su u pedesetima, odrasli su ljudi, a moj odnos sa njima praktički ne postoji", naglasio je tada.

Stjuart je priznao da je njegova posvećenost poslu doprinela njegovoj odvojenosti od dece. "Gluma je uvek bila na prvom mestu, ispred porodice“, naglasio je i dodao: "Mogao sam da budem bolji roditelj kada su bili mali. Bio sam opsednut poslom i sve ostalo je bilo sporedno".

Svakodnevno su ga mučila sećanja na decu i osećaj odgovornosti, ali je pokušavao da nadoknadi gubitak kroz odnos sa unucima."Čini se da su mi deca oprostila“, govorio je.

O očinstvu je govorio u intervjuu za časopis People 2022. godine, kada se prisetio odrastanja svoje dece: "Cenite svaki trenutak kada su vam deca mala. Voleo sam Danijela kada je bio dečak, a obožavao sam da ga držim u naručjuu dok je bio beba".

Sin pre 10 dana proslavio rođendan

Patrik Stjuart preminuo je 28. ooktobra, a njegov sin je 20. oktobra proslavio 59. rođendan.

Danijel je odrastao u svetu pozorišta, njegov otac je bio glumac, a majka plesačica i koreografkinja. U aprilu 2012. godine, rekao je za Metro da je Patrik Stjuart "bio veoma dobar u upoznavanju svoje dece sa umetničkim svetom“, puštao je ćerki i sinu klasičnu muziku i donosio im kući knjige koje su tražili.

Sin Patrika Stjuarta je pohađao školu van Stratforda na Ejvonu, u Engleskoj, gde je njegov otac radio u Šekspirovoj pozorišnoj kompaniji, a zatim i školu Latimer u zapadnom Londonu.

Iste godine kada je njegov otac počeo da glumi u seriji "Zvezdane staze: Sledeća generacija“, Danijel je krenuo u dramsku školu na Kalifornijskom institutu za umetnost. Na kraju je pošao očevim stopama i postao glumac.

"Ova industrija i činjenica da smo obojica u njoj donosi sve vrste bizarnih okolnosti“, rekao je Danijel za USA Today u avgustu 2015. i dodao: "Životi koje živimo mogu biti pomalo smešni. Moje odrastanje nije bilo tipično pa mama i tata nisu dolazili kući u 17 h, a večera nije bila na stolu u 18 sati".

Danijelova prva uloga bila je u TV mini-seriji "Šaka Zulu“ iz 1986. godine. Kasnije je glumio u brojnim emisijama, TV filmovima i filmovima, uključujući "Detonator“ iz 1993. godine, "Zakon i red: Jedinica za specijalne žrtve“ iz 2001. godine i "Tihi svedok“ iz 2020. godine, kao i u predstavama na Brodveju i na londonskom Vest Endu, kao i u Kraljevskom šekspirovskom i Nacionalnom pozorištu.

Stjuart je u decembru 2009. godine rekao za "Indipendent“ da je bio "šokiran“ kada mu je sin rekao da želi da glumi, dodajući: "Mogao sam bolje da se snađem kao roditelj kada su mi deca bila mala. Bio sam opsednut svojim poslom, a sve ostalo je bilo na drugom mestu".

Danijel se pojavio u tri projekta sa svojim poznatim ocem: epizodi serije "Zvezdane staze: Sledeća generacija“, "Voz smrti“ i "Tupi razgovor“. U zajedničkoj epizodi "Zvezdane staze: Sledeća generacija“, koja je emitovana 1992. godine, Danijel je igrao Bataija, sina Stjuartovog lika.

Takođe su zajedno prisustvovali događajima na crvenom tepihu, uključujući premijeru filma "Talentovani gospodin Ripli“ u Los Anđelesu 1999, dodelu Toni nagrada 2004. i žurku nakon projekcije filma "Život u pozorištu“ u NJujorku 2010. godine.

Danijel Stjuart je u braku sa glumicom Meri Stilvagon Stjuart od jula 1999. godine. Imaju dvoje dece, ćerku i sina.

"Bio sam ćerki i majka i otac i bilo je divno"

"Kada se moja ćerka rodila, usporavao sam sa poslom“, rekao je Patrik Stjuart za People i istakao: "Prve dve godine njenog života bio sam negovatelj jer je njena majka bila divna plesačica i nastupala je u mjuziklima. Preuzela sam posao mame i tate i to mi se sviđalo. Bilo je divno".

Sofi Aleksandra Stjuart (54) živi daleko od javne scene, ali se nekoliko puta pojavila pred kamerama.

Pridružila se u to vreme Stjuatrovoj devojci Nojs na 44. godišnjoj dodeli nagrada Drama Desk u NJujorku 1999. godine, a bila je i pratilja svog oca na premijeri filma" 2 Fast 2 Furious" 2003. i dodeli nagrada Laurence Olivier 2009 - oba događaja bila su u Londonu. Takođe se pojavila na premijeri filma"Zvezdane staze: Nemezis“ u britanskoj prestonici 2002.

U martu 2022. godine, Stjuart je za People istakao da su ga Sofi i Danijel "zadirkivali“ oko njegove prve audicije za "Zvezdane staze“.

(Blic Žena)

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