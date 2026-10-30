38 GODINA RAZLIKE NIJE IM BILO PREPREKA: Patrik Stjuart pronašao je ljubav života u poznim godinama (FOTO)

Glumac Patrik Stjuart preminuo je u 87. godini, ostavljajući iza sebe bogato nasleđe zapaženih uloga na pozorišnoj sceni i filmskom platnu, ali i decenije posvećenog aktivizma.

Vest da je preminuo glumac Patrik Stjuart rastužila je mnoge, iza njega su ostale brojne uloge, ali i zanimljiv ljubavni život sa 38 godina mlađom Sani Ozel, koja je uz njega bila sve do poslednjeg trenutka.

"Sa velikom tugom saopštavamo da je ser Patrik Stjuart preminuo juče u svom domu u Los Anđelesu, uz ljubav i brigu svoje voljene supruge Sani, nakon kratke, ali teške borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim telima", navodi se u saopštenju njegovog predstavnika objavljenom u četvrtak, 29. oktobra.

Dirljiva ljubavna priča

Stjuart i kantautorka Ozel upoznali su se 2008. godine u restoranu "Franny's", danas zatvorenoj piceriji u Bruklinu, gde je ona u to vreme radila kao konobarica, prenosi People.

Zvezda serije "Zvezdane staze" prisetila se njihovog prvog susreta u intervjuu za magazin People 2022. godine. U to vreme igrao je u predstavi "Magbet" Vilijama Šekspira na Brodveju.

"Ova divna žena prišla nam je i rekla: 'Gospodo, večerašnji deserti su na račun kuće. Šta biste želeli?' Započeli smo razgovor i rekla mi je koliko je želela da pogleda 'Magbeta', ali da su sve karte bile rasprodate", ispričao je glumac.

Stjuart joj je potom dao svoj broj telefona, uz napomenu da je to bio "jedini put u životu da sam nekome dao svoj broj i rekao: 'Pozovi me'". Kasnije su se ponovo sreli iza scene, nakon jedne od predstava "Magbet", a ubrzo su otišli i na prvi sastanak.

"Večerali smo zajedno i evo nas danas", rekao je tada.

"Nikada ranije nisam upoznao nekoga poput nje. Toliko je pametna i obrazovana. NJena intelektualna dostignuća su izuzetna. Sve pamti. Moj život je neprestano zanimljiv, a za to u velikoj meri mogu da zahvalim Sani", izjavio je glumac za People.

Nakon nekoliko godina veze, par se venčao u septembru 2013. godine na ceremoniji u Lejk Tahou, koju je predvodio Stjuartov dugogodišnji prijatelj i kolega iz franšize "Iks-men", ser Ijan Mekelen. Ozel je rođena i odrasla u Rinu, u Nevadi, nedaleko od mesta na kojem je održano venčanje.

Stjuart je taj poseban trenutak obeležio šaljivom objavom na društvenim mrežama, uz fotografiju na kojoj mladenci nasmejani poziraju zajedno u bazenu sa plastičnim lopticama.

"Da, venčali smo se", napisao je uz fotografiju.

Yes, married. http://t.co/ZSMnpluSeL — Patrick Stewart (@SirPatStew) September 8, 2013

Nekoliko godina kasnije, glumac je otkrio da Mekelen nije imao zakonsko ovlašćenje da sklapa brakove u Nevadi, što je značilo da njihovo venčanje u Lejk Tahou nije bilo pravno validno.

Gostujući 2020. godine u emisiji "Jimmy Kimmel Live!", čiji je tadašnji gostujući voditelj bio Pit Butidžidž, Stjuart je ispričao da su on i Sani zapravo "zvanično venčani u jednom meksičkom restoranu" u Los Anđelesu. Ceremoniji je prisustvovalo nekoliko njihovih prijatelja, dok je Mekelen obavio venčanje odeven u nešto što je ličilo na mantiju.

"Naši gosti nisu imali pojma šta se zapravo događa", prisetio se glumac.

Patrik Stjuart prethodno je bio u braku sa Šejlom Falkoner, od 1966. do 1990. godine, kao i sa Vendi NJus, od 2000. do 2003. Sa prvom suprugom dobio je sina i ćerku.

(Super žena)

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