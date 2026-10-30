TRAMPOVI PRIPREDILI PROSLAVU NOĆI VEŠTICA U BELOJ KUĆI: Donald i Melanija delili slatkiše stotinama mališana, prva dama oduševila stajlingom

Melanija još jednom oduševila javnost svojoim stajnlingom.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp organizovali su u četvrtak tradicionalnu proslavu Noći veštica ispred rezidencije Bele kuće, gde su stotinama mališana u kostimima delili slatkiše.

Dugačak red posetilaca protezao se duž prilaza Beloj kući, dok su Trampovi, koji za ovu priliku nisu nosili kostime, deci poklanjali velika čokoladna pakovanja i druge slatkiše.

Donald Tramp razgovarao je sa roditeljima i pozirao za fotografije sa najmlađima, koji su bili maskirani u različite poznate likove. Među njima su se našli Barbika, Tigar, Betmen, ali i nekoliko istorijskih ličnosti, među kojima su bili i osnivači Sjedinjenih Američkih Država.

Ulaz u Belu kuću bio je posebno dekorisan za ovu priliku – prostor su krasile bundeve, bršljan i ogromni ukrasni mesec, dok je vojni orkestar izvodio poznate muzičke numere inspirisane Noći veštica.

U jednom trenutku proslavu je prekinuo i neobičan prizor: Tramp je zastao kako bi ispratio nisko nadletanje svog aviona, koji mu je ustupilo Ratno vazduhoplovstvo Katara.

Foto: Annabelle Gordon / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Posebnu pažnju privuklo je i modno izdanje Melanije Tramp, koja je za ovu priliku odabrala elegantnu, dugu kaput-haljinu u tamnosmeđoj nijansi od prevrnute kože. Model sa naglašenim strukom, širokim reverima i kaišem koji prati siluetu istakao je njenu vitku figuru, dok je raskošna, blago talasasta kosa puštena da slobodno pada preko ramena upotpunila sofisticirani izgled.

Prva dama Amerike stajling je zaokružila smeđim salonkama sa visokim potpeticama, ostajući verna svojoj prepoznatljivoj estetici – svedenoj, luksuznoj i besprekornoj. Tamna čokoladna nijansa kaputa savršeno se uklopila u jesenju atmosferu Bele kuće, dekorisane bundevama i bršljanom povodom Noći veštica.

Nakon približno sat vremena druženja sa mališanima, usledio je još jedan zanimljiv trenutak. Donald Tramp je blago zaigrao uz prepoznatljivu muzičku temu iz filma „Isterivači duhova“, nakon čega su se on i Melanija vratili u unutrašnjost Bele kuće.

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