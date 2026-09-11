NJENA INTIMNA SCENA ŠOKIRALA HOLIVUD, A DANAS KRIJE OD SVIH MUŽA SRBINA: Zbog njega privatni život drži daleko od javnosti (FOTO)

Glumica koja je snimila intimnu scenu oralnog zadovoljavanja javno je pričala o posledicama snimanja.

Kada se govori o glumicama koje su tokom karijere bile spremne da izađu izvan uobičajenih holivudskih okvira, ime Kloi Sevinji svakako zauzima posebno mesto. Njena karijera odavno je ispunjena ulogama koje su privlačile pažnju, ali je jednu od najvećih kontroverzi izazvala još početkom dvehiljaditih, kada je prihvatila ulogu u filmu "The Brown Bunny".

I dok je njen profesionalni život godinama bio predmet interesovanja javnosti, privatni život glumica je uspela da sačuva gotovo potpuno daleko od očiju javnosti. Posebnu misteriju predstavlja njen suprug, umetnik Siniša Mačković, o kojem se, uprkos tome što se kreće u najvišim krugovima svetske umetničke scene, zna iznenađujuće malo.

Scena koja je izazvala buru i podelila javnost

Kloi Sevinji, dobitnica Zlatnog globusa za ulogu u seriji "Big Love", široj publici poznata je i po nastupu u popularnoj seriji "Američka horor priča", ali je jedan njen filmski projekat ostao posebno upamćen.

U filmu "The Brown Bunny", koji je režirao i u kojem je glavnu ulogu igrao Vinsent Galo, Kloi je učestvovala u veoma intimnoj sceni koja je svojevremeno izazvala ogromnu pažnju. Javnost je posebno uzburkala informacija da njih dvoje nisu simulirali seksualni čin, već da je scena snimljena bez uobičajene glumačke simulacije.

Kloi se zbog toga suočila sa brojnim kritikama, ali nije želela da se izvinjava zbog svoje odluke. Naprotiv, smatrala je da film treba posmatrati kao celinu, a ne suditi mu na osnovu jedne kontroverzne scene.

"Film je umetnički i trebalo bi ga puštati u muzejima" - odbrusila je Kloi.

Glumica je priznala da nije očekivala da će film izazvati toliku pažnju i da je verovala da će ostati prvenstveno u krugu publike koja prati art-haus produkciju.

Mislila sam da će film igrati samo pred publikom u art-haus bioskopima. Ne znam zašto sam verovala da će sve to proći ispod radara - izjavila je glumica.

Želela je da pokaže da nije samo još jedno holivudsko lice

Iza odluke da prihvati kontroverznu ulogu, kako je svojevremeno objašnjavala, nije stajala samo želja da napravi nešto provokativno, već i svojevrsna reakcija na pritisak koji je donosila sve veća popularnost.

Kloi je želela da se distancira od slike tipične holivudske zvezde i pokaže da je spremna da bira projekte koji pomeraju granice i izazivaju nelagodu, polemiku i različita tumačenja.

Bio je to radikalan čin. Želela sam da poručim: 'Ne, ja nisam ta selebriti devojka, ja sam nešto drugo i stojim iza ovoga.' Želela sam da pomerim granice - izjavila je ona.

Ipak, cena takve odluke za nju nije bila mala. Godinama kasnije priznala je koliko joj je iskustvo bilo teško i koliko je emocionalnog tereta nosilo.

Verovatno ću u nekom trenutku morati da odem na psihoterapiju zbog toga. To je bila najteža stvar koju sam ikada uradila u karijeri - priznala je ona.

Privatni život krije iza zatvorenih vrata

Iako je njen profesionalni put dobro poznat, Kloi je godinama veoma oprezna kada je reč o privatnom životu. Još manje detalja javnost ima priliku da sazna o njenom suprugu Siniši Mačkoviću.

Njih dvoje uspeli su da svoju vezu drže daleko od medijske pompe, a javnost je tek povremeno dobijala delić njihovog zajedničkog života, najčešće kroz fotografije sa važnih događaja.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da su se, prema dostupnim navodima, venčali dva puta.

Prvi put Kloi je iznenadila izborom venčanice koja nije bila klasično bela.

"Venčani u ponedeljak, devetog marta 2020. Srećna prva godišnjica, moja ljubavi", napisala je tada ispod fotografije na kojoj pozira u uskoj crnoj haljini sa velom.

Nekoliko godina kasnije, u maju, usledila je i druga ceremonija, na kojoj je Kloi zablistala u beloj toaleti koju potpisuju Džonatan Anderson za Loewe i Kad Volader za Mugler, dok je Siniša odabrao klasičan crni smoking.

Poseban detalj bio je njihov sin Vanja, koji je bio obučen u skladu sa svečanošću događaja. Njegovo mornarsko odelo dodatno je upotpunilo porodični prizor koji je privukao pažnju javnosti.

Ko je zapravo Siniša Mačković?

Upravo je Siniša godinama ostao najveća enigma.

Iako je njegova supruga jedno od poznatijih lica američke filmske industrije, on gotovo da nema potrebu da bude deo javne scene. Čak je i njegov Instagram profil svojevrsna potvrda toga koliko pažljivo čuva privatnost.

Na njemu nema mnogo njegovih fotografija, a jedna od retkih koje je objavio jeste fotografija iz detinjstva, odnosno dokumenta sa fotografijom iz pasoša.

Poznato je da je rođen u Zagrebu 1980. godine i da je srpskog porekla, dok je njegov profesionalni život vezan za svet savremene umetnosti.

Siniša Mačković je direktor Karma Art galerije u Njujorku, na čijem je čelu od 2011. godine. Galerija je tokom godina učestvovala na brojnim bijenalima i umetničkim sajmovima, dok su kroz njene izložbene prostore prolazila dela čija se vrednost kretala od desetina hiljada, pa sve do više od 200.000 dolara.

Čovek iz senke najviših krugova umetničke scene

Iako se kreće u društvu umetnika, kolekcionara i ljudi iz samog vrha međunarodne umetničke scene, Siniša nikada nije pokušavao da od svog privatnog života napravi javni spektakl.

Informacije o sebi godinama je davao veoma štedljivo, gotovo na kašičicu. Upravo zbog toga svaka njegova objava ili fotografija izaziva dodatnu pažnju.

Čak i kada se u medijima govori o njegovom poreklu, Siniša je kroz sopstvene objave pokazao detalje koji potvrđuju da je rođen u Zagrebu, čime je još jednom pokazao da o svom životu govori uglavnom onda kada sam odluči da nešto podeli.

Njegova ljubavna priča sa Kloi tako je ostala gotovo potpuno zaštićena od javnosti.

Ljubav koju ne žele da dele sa svetom

Kloi i Siniša već godinama uspevaju da sačuvaju ono što mnogim poznatim parovima gotovo uvek izmakne kontroli – privatnost.

Dok javnost pokušava da sazna više o njihovom odnosu, oni retko govore o svojoj vezi, a još ređe dozvoljavaju da njihova svakodnevica postane deo medijske zabave.

Upravo zbog toga svaki njihov zajednički trenutak privlači pažnju, dok se iza svega što javnost vidi krije odnos o kojem se zapravo zna veoma malo.

Jedno je, međutim, sigurno – nakon burnih godina karijere i brojnih kontroverzi, Kloi danas svoj privatni život čuva mnogo pažljivije nego što je to činila na početku karijere. A čovek sa kojim je izgradila porodicu ostao je gotovo jednako misteriozan kao i prvog dana kada se pojavio pored nje.

(Stil)

BONUS VIDEO: