NE ZABORAVITE DA NAPRAVITE I PINĐUR OVE GODINE: Donosimo vam starinski recept, od njega nema boljeg!

Donosimo vam najbolji recept za pinđur sa patlidžanom.

Pinđur je jedan od onih recepata koji miriše na leto, bašte i porodična okupljanja. Ova aromatična salata od pečenih paprika, paradajza i plavog patlidžana zauzima posebno mesto u balkanskoj kuhinji. Bilo da ga poslužite kao prilog uz meso, hleb ili kao samostalno predjelo, pinđur je pravi specijalitet koji se pamti. Njegova bogata tekstura i slatko-kiselkast ukus čine ga neodoljivim dodatkom svakoj trpezi.

Sastojci

3 kg pečenih i oljuštenih paprika

1,5 kg paradajza

1,5 kg plavog patlidžana (pečenog i oljuštenog)

1 mali čen belog luka

70 ml alkoholnog sirćeta (9%)

150–200 ml ulja (dodavati postepeno, po potrebi)

2 kašike šećera

2,5 kašike soli (po ukusu dodati na kraju kuvanja)

Ljute papričice po želji

Priprema

Priprema povrća:

Ispecite paprike i patlidžane na ringli, u rerni ili roštilju dok ne omekšaju i pocrne sa svih strana. Stavite ih u kesu ili posudu, poklopite i ostavite da odstoje 15 minuta kako bi se lakše oljuštili.

Ogulite im kožicu i očistite semenke.

Priprema paradajza:

Paradajz kratko prokuvajte u ključaloj vodi (1–2 minuta), zatim ga prelijte hladnom vodom i oljuštite.

Seckanje i blendiranje:

Paprike, paradajz i patlidžan isecite sitno nožem ili sameljite u blenderu (po želji – za pinđur je lepo kada se vide komadići).

Kuvanje:

U širok i dublji tiganj ili šerpu sipajte malo ulja i dodajte usitnjeno povrće. Kuvajte na srednjoj vatri, uz povremeno mešanje, dok se smesa ne zgusne (oko 1–1,5 sat).

Ulje dodajte postepeno, da povrće lagano krčka, ali ne da pliva u ulju.

Začinjavanje:

Pred kraj kuvanja dodajte sitno seckan beli luk, sirće, šećer i so. Po želji možete dodati i ljute papričice za pikantniji ukus.

Sterilizacija i čuvanje:

Vruć pinđur sipajte u sterilne tegle, dobro zatvorite i stavite u rernu ili lonac sa vrelom vodom radi pasterizacije.

Ostavite da se tegle polako ohlade, a potom ih čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

(Stil)