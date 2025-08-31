Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NE ZABORAVITE DA NAPRAVITE I PINĐUR OVE GODINE: Donosimo vam starinski recept, od njega nema boljeg!

Donosimo vam najbolji recept za pinđur sa patlidžanom.

1756622785_Screenshot--29-.png
Foto: Jutjub Printskrin/Bokina kuhinja
Oglas

Pinđur je jedan od onih recepata koji miriše na leto, bašte i porodična okupljanja. Ova aromatična salata od pečenih paprika, paradajza i plavog patlidžana zauzima posebno mesto u balkanskoj kuhinji. Bilo da ga poslužite kao prilog uz meso, hleb ili kao samostalno predjelo, pinđur je pravi specijalitet koji se pamti. Njegova bogata tekstura i slatko-kiselkast ukus čine ga neodoljivim dodatkom svakoj trpezi.

Sastojci

  • 3 kg pečenih i oljuštenih paprika
  • 1,5 kg paradajza
  • 1,5 kg plavog patlidžana (pečenog i oljuštenog)
  • 1 mali čen belog luka
  • 70 ml alkoholnog sirćeta (9%)
  • 150–200 ml ulja (dodavati postepeno, po potrebi)
  • 2 kašike šećera
  • 2,5 kašike soli (po ukusu dodati na kraju kuvanja)
  • Ljute papričice po želji

Priprema

Priprema povrća:

Ispecite paprike i patlidžane na ringli, u rerni ili roštilju dok ne omekšaju i pocrne sa svih strana. Stavite ih u kesu ili posudu, poklopite i ostavite da odstoje 15 minuta kako bi se lakše oljuštili.

Ogulite im kožicu i očistite semenke.

Priprema paradajza:

Paradajz kratko prokuvajte u ključaloj vodi (1–2 minuta), zatim ga prelijte hladnom vodom i oljuštite.

Seckanje i blendiranje:

Paprike, paradajz i patlidžan isecite sitno nožem ili sameljite u blenderu (po želji – za pinđur je lepo kada se vide komadići).

Kuvanje:

U širok i dublji tiganj ili šerpu sipajte malo ulja i dodajte usitnjeno povrće. Kuvajte na srednjoj vatri, uz povremeno mešanje, dok se smesa ne zgusne (oko 1–1,5 sat).

Ulje dodajte postepeno, da povrće lagano krčka, ali ne da pliva u ulju.

Začinjavanje:

Pred kraj kuvanja dodajte sitno seckan beli luk, sirće, šećer i so. Po želji možete dodati i ljute papričice za pikantniji ukus.

Sterilizacija i čuvanje:

Vruć pinđur sipajte u sterilne tegle, dobro zatvorite i stavite u rernu ili lonac sa vrelom vodom radi pasterizacije.

Ostavite da se tegle polako ohlade, a potom ih čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

(Stil)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas