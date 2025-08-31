NE ZABORAVITE DA NAPRAVITE I PINĐUR OVE GODINE: Donosimo vam starinski recept, od njega nema boljeg!

Donosimo vam najbolji recept za pinđur sa patlidžanom.
Pinđur je jedan od onih recepata koji miriše na leto, bašte i porodična okupljanja. Ova aromatična salata od pečenih paprika, paradajza i plavog patlidžana zauzima posebno mesto u balkanskoj kuhinji. Bilo da ga poslužite kao prilog uz meso, hleb ili kao samostalno predjelo, pinđur je pravi specijalitet koji se pamti. Njegova bogata tekstura i slatko-kiselkast ukus čine ga neodoljivim dodatkom svakoj trpezi.
Sastojci
- 3 kg pečenih i oljuštenih paprika
- 1,5 kg paradajza
- 1,5 kg plavog patlidžana (pečenog i oljuštenog)
- 1 mali čen belog luka
- 70 ml alkoholnog sirćeta (9%)
- 150–200 ml ulja (dodavati postepeno, po potrebi)
- 2 kašike šećera
- 2,5 kašike soli (po ukusu dodati na kraju kuvanja)
- Ljute papričice po želji
Priprema
Priprema povrća:
Ispecite paprike i patlidžane na ringli, u rerni ili roštilju dok ne omekšaju i pocrne sa svih strana. Stavite ih u kesu ili posudu, poklopite i ostavite da odstoje 15 minuta kako bi se lakše oljuštili.
Ogulite im kožicu i očistite semenke.
Priprema paradajza:
Paradajz kratko prokuvajte u ključaloj vodi (1–2 minuta), zatim ga prelijte hladnom vodom i oljuštite.
Seckanje i blendiranje:
Paprike, paradajz i patlidžan isecite sitno nožem ili sameljite u blenderu (po želji – za pinđur je lepo kada se vide komadići).
Kuvanje:
U širok i dublji tiganj ili šerpu sipajte malo ulja i dodajte usitnjeno povrće. Kuvajte na srednjoj vatri, uz povremeno mešanje, dok se smesa ne zgusne (oko 1–1,5 sat).
Ulje dodajte postepeno, da povrće lagano krčka, ali ne da pliva u ulju.
Začinjavanje:
Pred kraj kuvanja dodajte sitno seckan beli luk, sirće, šećer i so. Po želji možete dodati i ljute papričice za pikantniji ukus.
Sterilizacija i čuvanje:
Vruć pinđur sipajte u sterilne tegle, dobro zatvorite i stavite u rernu ili lonac sa vrelom vodom radi pasterizacije.
Ostavite da se tegle polako ohlade, a potom ih čuvajte na hladnom i tamnom mestu.
(Stil)