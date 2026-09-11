PRAVI RAZLOG RASKIDA VLADIMIRA KLIČKA I HEJDEN PANETIJER: Njene reči otkrivaju kroz šta je prolazila (FOTO)

Konačno objašnjenje javno objavljenog raskida između Hejden Panetijer i Vladimira Klička

Hejden Panetijer i Vladimir Kličko bili su zajedno otprilike devet godina pre nego što su zauvek raskinuli.

Pokojna glumica je još uvek bila u vezi kada je upoznala bivšeg profesionalnog boksera na zabavi zajedničkog prijatelja 2008. godine. Iako nikada nisu javno otkrili kada je tačno počela njihova romansa, ubrzo su postali poznati par i prošli su kroz nekoliko raskida i pomirenja tokom godina.

Nakon duge veze koja je uključivala veridbu i rođenje ćerke Kaje Evdokije Kličko, Panetijer i Vladimir su zauvek okončali svoju vezu 2018. godine.

Zašto su Hejden Panetijer i Vladimir Kličko raskinuli?

Panetijer i Vladimir su prvi put raskinuli u maju 2011. godine nakon oko dve godine zabavljanja.

„Iako smo odlučili da je raskid najbolji za oboje, imamo neverovatnu količinu ljubavi i poštovanja jedno prema drugom i ostajemo veoma bliski prijatelji“, rekla je Panetijer tada.

U međuvremenu, Vladimir je podelio: „Proveli smo sjajno vreme zajedno, ali nije tako lako upravljati vezom između dva kontinenta. Imam mnogo poštovanja prema Hejden kao osobi i kao prijatelju i verujem da ćemo zadržati naše prijateljstvo čak i nakon raskida.“

Na kraju su se pomirili i verili u oktobru 2013. godine. Međutim, Panetijera i Vladimir su podstakli glasine o raskidu kada je glumica fotografisana kako se drži za ruke sa Brajanom Hikersonom u restoranu u Los Anđelesu u avgustu 2018. godine.

Njena majka, Lesli Vogel, potvrdila je raskid para za „Radar“, rekavši: „Mnogo se promena dešava u njenom životu. Potrebna joj je mala pauza i sama donosi neke odluke o tome šta želi da radi. Dakle, mislim da je na veoma dobrom mestu.“

Ni Panetijer ni Vladimir nisu javno otkrili tačan razlog njihovog konačnog raskida. Međutim, bivša dečja zvezda ubrzo se otvorila o ličnim borbama sa kojima se suočavala tokom tog perioda, uključujući postporođajnu depresiju i zavisnost od opioida i alkohola.

„Nikada nisam imala osećaj da želim da povredim svoje dete, ali nisam želela da provodim vreme sa njom“, rekla je za „Pipl“, napominjući da je njen odnos sa Vladimirom počeo da se pogoršava otprilike u isto vreme.

„Nije želeo da bude u mojoj blizini“, dodala je. „Ni ja nisam želela da budem u blizini sebe. Ali sa opijatima i alkoholom, radila sam sve da se na trenutak osećam srećno. Onda bih se osećala gore nego pre. Bila sam u ciklusu samouništenja.“

(Stil)

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