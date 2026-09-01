SLAVNOM PEVAČU POZLILO DOK JE DRŽAO KONCERT: Završio na intenzivnoj nezi (VIDEO)

Najava nastavka kultnog filma "Days of Thunder" izazvala je neočekivanu reakciju jednog od glumaca iz originalnog ostvarenja.

Lajonel RIči primljen je u bolnicu u Sent Luisu nakon što mu je pozlilo na koncertu u subotu uveče.

Pevač (77) sam se prijavio u bolnicu nakon nastupa kako bi bili obavljeni testovi, prenosi TMZ, a navodno je zbrinut na intenzivnoj nezi.

Riči je i dalje u bolnici od ponedeljka popodne, a prema izvorima pomenutog sajta, očekuje se da će biti pušten u utorak.

"Vrti mi se"

Lajonel Riči je u junu prekinuo koncert u Sent Polu u Minesoti u sredu uveče, samo 55 minuta nakon početka nastupa, jer mu je pozlilo na bini. Bio je to prvi koncert na njegovoj turneji "Sing Along All Night Long".

Pevač je publici rekao da mu se vrti u glavi, a koncert na kraju nije nastavljen.

Pogledajte snimak na kom se vidi kako ga bend čeka, ali se on ne vraća:

(Mondo)

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