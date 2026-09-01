Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SLAVNOM PEVAČU POZLILO DOK JE DRŽAO KONCERT: Završio na intenzivnoj nezi (VIDEO)

Najava nastavka kultnog filma "Days of Thunder" izazvala je neočekivanu reakciju jednog od glumaca iz originalnog ostvarenja.

1788248580_profimedia-1118861946.jpg
Foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia
Oglas

Lajonel RIči primljen je u bolnicu u Sent Luisu nakon što mu je pozlilo na koncertu u subotu uveče.

Pevač (77) sam se prijavio u bolnicu nakon nastupa kako bi bili obavljeni testovi, prenosi TMZ, a navodno je zbrinut na intenzivnoj nezi.

Riči je i dalje u bolnici od ponedeljka popodne, a prema izvorima pomenutog sajta, očekuje se da će biti pušten u utorak.

"Vrti mi se"

Lajonel Riči je u junu prekinuo koncert u Sent Polu u Minesoti u sredu uveče, samo 55 minuta nakon početka nastupa, jer mu je pozlilo na bini. Bio je to prvi koncert na njegovoj turneji "Sing Along All Night Long".

Pevač je publici rekao da mu se vrti u glavi, a koncert na kraju nije nastavljen.

Pogledajte snimak na kom se vidi kako ga bend čeka, ali se on ne vraća:

 

@fletchy0220 We love you @Lionel Richie ♬ original sound - TONY STATOVCI

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas