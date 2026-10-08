NOVE INFORMACIJE O STANJU NORVEŠKE KRALJICE: "Neće imati zvaničnih obaveza sve do narednog leta"

Mete-Marit je postala norveška kraljica-supruga u avgustu, dva meseca nakon što je podvrgnuta transplantaciji pluća.

Norveška kraljica Mete-Marit neće obavljati službene dužnosti do kraja godine. Štaviše, ne očekuje se da će se supruga kralja Hakona vratiti svojim obavezama sve do narednog leta.

Norveški kraljevski dvor je 7. oktobra objavio saopštenje o zvaničnom programu kraljevske porodice, u kojem se navode detalji zdravstvenog stanja kraljice, prenosi Hello.

- NJeno Veličanstvo kraljica je i dalje na rehabilitaciji nakon transplantacije pluća i u početku neće imati zvaničnih obaveza sve do narednog leta.

Mete-Marit je postala norveška kraljica-supruga krajem avgusta, kada je njen suprug stupio na presto nakon smrti kralja Haralda. Hakonov dolazak na presto poklopio se sa periodom rehabilitacije njegove supruge koja je 17. juna uspešno podvrgnuta transplantaciji pluća. Nakon zahvata saopšteno je da će ona u narednih šest meseci prolaziti kroz fizikalnu rehabilitaciju, tokom koje se nije očekivalo da obavlja zvanične dužnosti.

- Duboko sam zahvalna. Pre svega, želim da zahvalim svima koji se odlučuju za doniranje organa. To mi je podarilo život i nedostaju mi reči kojima bih opisala koliko sam zahvalna i koliko poniznosti osećam zbog toga. Takođe želim da iskoristim ovu priliku da zahvalim svima koji su me pratili na ovom dugom putu: mojoj porodici, lekarima, hirurzima, medicinskim sestrama, fizioterapeutima i drugom medicinskom osoblju, kao i svima ostalima koji svakodnevno daju neprocenjiv doprinos norveškom zdravstvenom sistemu. Želim da uputim posebne pozdrave svojim prijateljima koji se bore sa fibrozom. Bili ste izvanredni tokom jedne od najtežih životnih faza. Život sa fibrozom nije za one slabih živaca i nema dana da ne pomislim na to koliko ste snažni. Iskreno cenim brigu koju sam tokom bolesti dobila od toliko ljudi širom Norveške. To mi je dalo snagu kada mi je bila najpotrebnija. Hvala vam puno - rekla je Mete-Marit u izjavi objavljenoj nakon operacije.

Kraljici supruzi je još 2018. godine dijagnostikovana plućna fibroza. Mete-Marit je 2024. godine ponovo započela lečenje ove hronične bolesti pluća. Nekoliko meseci kasnije, 2025. godine, otkriveno je da je njena hronična plućna fibroza uznapredovala. Kraljevski dvor je tog decembra potvrdio da se zdravstveno stanje Mete-Marit pogoršalo i da će uslediti transplantacija.

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