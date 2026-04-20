Od izbeglice iz Kijeva do jedne od najmoćnijih žena Holivuda: Kako danas živi glumica bez koje filmski i modni svet ne bi bio isti (FOTO)

U mladosti su je đaci zadirkivali nazvajući je ruskim špijunom. Uprkos svemu, izrasla je u prelepu devojku koja je postala jedno od najtraženijih lica u modnoj industriji i na filmu

Mila Jovović je glumica koja je 90-ih godina osvojila publiku širom sveta, a mnogima je bila i tinejdžerska simpatija jer su je krasili prirodna lepota i harizma, zbog čega je kasnije postala jedno od najprepoznatljivijih lica Holivuda. Danas je pre svega posvećena porodičnom životu, ali i dalje važi za jedno od najprepoznatljivijih holivudskih lica.

Otac Srbin, majka Ruskinja

Rođena je kao Milica Bogdanovna Jovović 17. decembra 1975. u Kijevu, tada delu Sovjetskog Saveza. NJen otac Bogdan Jovović je srpski lekar poreklom iz Crne Gore, a majka Galina Loginova poznata ruska glumica.

Porodica je 1980. godine, kad je Mili bilo pet godina, iz političkih razloga napustila SSSR. NJihovo prvo odredište bio je London, a zatim SAD, gde su se, nakon kratkog boravka u Sakramentu, konačno skrasili u Los Anđelesu.

Prilagođavanje na novi život nije bilo lako. Roditelji su se borili s jezičkom barijerom i finansijskim problemima, radeći kao domari i kuvari. Ubrzo nakon dolaska, brak im se raspao. Dodatni udarac za porodicu desio se kad je Bogdan Jovović osuđen na 20 godina zatvora zbog učestvovanja u velikoj prevari sa zdravstvenim osiguranjem. Ipak, Mila je kasnije izjavila da je zatvor pozitivno uticao na njega i da ga je učinio boljim čovekom.

Za mladu Milu odrastanje nije bilo jednostavno. U školi su je vršnjaci zadirkivali zbog njenog porekla, nazivajući je "komunistkinjom" i "ruskom špijunkom". Osećaj nepripadanja i buntovnički duh doveli su do toga da je sa 12 godina, u sedmom razredu, napustila školu da bi se posvetila manekenskoj karijeri.

Od mode do glume

Pre nego što je postala filmska ikona, Mila je osvojila svet mode. Tokom 90-ih i ranih 2000-ih postala je jedno od najtraženijih lica u modnoj industriji. Radila je kampanje za skoro sve velike brendove, od Šanela, Diora, Versaćea do Prade. Pojavila se na više od stotinu naslovnih strana prestižnih časopisa, a 2004. godine časopis Forbs proglasio ju je najplaćenijim supermodelom na svetu. Ipak, modeling nikad nije smatrala svojim primarnim pozivom.



Paralelno s modnom karijerom, majka ju je usmeravala ka glumi. U kultnom filmu "Peti element" reditelja Lika Besona glumila je Lilu, vanzemaljsko biće savršene lepote i neverovatne snage. Film je ostvario ogroman uspeh. Saradnju s Besonom nastavila je i u istorijskom epu o Jovanki Orleanki, gde je odigrala zahtevnu naslovnu ulogu, a status globalne zvezde zapečatila je ulogom Alis u filmskom serijalu "Pritajeno zlo".

Prvi film, temeljen na popularnoj video-igri, snimljen je 2002. godine, a Mila je odmah prihvatila ulogu, odigravši neustrašivu heroinu koja se bori protiv zombija i zle korporacije Ambrela. Serijal je postao najuspešnija filmska adaptacija video-igre svih vremena.

Malo je poznato da je Mila talentovana i za muziku. Godine 1994. objavila je svoj debi album "The Divine Comedy", koji je dobio pohvale kritičara, upoređivali su ga s radom Tori Amos i Kejt Buš.

Mama tri ćerke

Nakon dva kratka braka u mladosti - prvog sa 16 godina s kolegom Šonom Endruzom, koji je poništila njena majka, i drugog s rediteljem Likom Besonom (1997- 1999), Mila je pronašla ličnu sreću. Na snimanju prvog filma "Pritajeno zlo" upoznala je britanskog reditelja Pola Andersona. Venčali su se 2009. godine i s njim je dobila tri ćerke: Ever Gabo, Dašijel Iden i Osijan Lark Eliot. NJihova najstarija ćerka Ever već je krenula stopama svojih roditelja i ostvaruje uspešnu glumačku i manekensku karijeru.

Od izbeglice iz Kijeva do jedne od najmoćnijih žena Holivuda, Mila Jovović, pored bogate karijere, ostala je verna svojim korenima, ističući važnost ruske kulture u svom životu i vaspitanju.

(Stil)

