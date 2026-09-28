"UNIŠTIO SAM SVOJE TELO": Stalone zbog "Rokija" 9 puta operisao leđa, 2 puta rame, a borio se i sa bulimijom

Stalone je potvrdio da je tokom snimanja filmova iz serijala "Roki" koristio steroide.

Holivudska legenda Silvester Stalone otvoreno je progovorio o ozbiljnim problemima sa slikom o sopstvenom telu u jeku svoje slave, otkrivši da je osamdesetih godina postao opsednut fizičkim izgledom, zloupotrebljavao steroide i razvio poremećaj u ishrani.

U iskrenom intervjuu za The New York Times, objavljenom u subotu, 26. septembra, 80-godišnji glumac rekao je da je sve počelo dok je gradio izgled svojih najpoznatijih likova.

Od Rokija do Ramba: telo kao "oklop"

"Na Rokija sam gledao kao na sasvim normalnog momka. Onda smo pomislili da bi, kako priča napreduje, njegov lik mogao da postane pomalo sujetan. A za Ramba igraš ratnika, nekoga ko je više nalik zveri... Počeo sam da razmišljam kako da oblikujem telo poput jaguara, poput mačke."

Međutim, ono što je počelo kao priprema za uloge ubrzo je preraslo u opasnu opsesiju. Glumac je priznao da je tokom snimanja filma "Roki III" doveo telo do ekstremnih granica.

"To je postalo opsesija, baš loša. Došlo je do toga da sam postao bulimičan. Spustio sam procenat telesne masti na svega 2,6 odsto i nisam mogao da zadržim hranu."

Stalone je potvrdio da je tokom snimanja filmova iz serijala "Roki" koristio steroide.

"Postao sam toliko opsednut održavanjem tog nivoa forme da me je to potpuno obuzelo."

"Bez steroida se to ne postiže"

Govoreći o ekstremnoj fizičkoj spremi koju mnogi pokušavaju da postignu, Stalone je izneo kontroverznu tvrdnju.

"Niko to ne postiže bez dodataka ili lekova, baš me briga šta pričaju. Ako šest meseci pokušavate da ostanete u vrhunskoj formi, jedete jogurt i puding, to se neće dogoditi."

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, steroide treba koristiti "razumno", u ciklusima od šest nedelja korišćenja i šest nedelja pauze.

"LJudi kažu: 'Do toga ne možeš prirodno.' Tačno, ne možeš, osim ako nisi prirodni fenomen."

Devet operacija leđa i trajne posledice

Otac petoro dece kaže da je zloupotreba steroida ostavila ozbiljne posledice na njegovo zdravlje i da ih oseća i decenijama kasnije.

"Uništio sam svoje telo. Imao sam devet operacija leđa, dve operacije ramena, tri fuzije vratnih pršljenova... Držim se na okupu praktično žicom, ali i dalje imam želju da ostanem u dobroj formi."

Govoreći o svom današnjem zdravstvenom stanju, Stalone je priznao da i dalje vodi računa o kondiciji, ali uz pomoć brojnih lekova.

"Prilično sam u formi, ali pijem mnogo tableta da bih mogao da funkcionišem. Sve je to došlo uz strašno visoku cenu."

Na kraju je rekao da bi, kada bi mogao da vrati vreme, jednu stvar uradio drugačije.

"Pustio bih nekog drugog da nosi zastavu. Ne bih sam izvodio opasne scene."

Novi film o nastanku legendarnog "Rokija"

Intervju je objavljen uoči premijere filma "I Play Rocky", koji govori o nastanku kultnog bokserskog klasika iz 1976. godine.

Silvestera Stalonea u filmu tumači Entoni Ipolito, a ostvarenje će premijerno biti prikazano u odabranim bioskopima 6. novembra, dok će širom zemlje početi da se prikazuje od 20. novembra.

(Kurir)

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