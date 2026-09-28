ROD STJUART NAJAVIO KRAJ NAKON 6 DECENIJA: "Došlo je vreme da kažem zbogom"

Rod Stjuart najavio je da se povlači sa scene posle više od šest decenija karijere i da će se oprostiti od publike poslednjom turnejom.

Ovaj 81-godišnji pevač krenuće na poslednju turneju u aprilu naredne godine, a oproštajni nastupi počeće u dablinskoj dvorani "3Arena".

- Dragi moji prijatelji, došlo je vreme da se oprostim od života na turneji. Posle više od šest decenija, 'The Final Encore' definitivno će biti moja poslednja turneja. Pevao sam muziku koju volim još od svoje 19. godine i imao privilegiju da je donosim publici širom sveta. To mi je pružilo život kakav nikada nisam mogao ni da zamislim, a nadam se da sam zauzvrat i ja vama podario lepe uspomene. Zato želim da iskoristim ovu priliku da vam zahvalim što ste mi omogućili ovaj neverovatan život. Nadam se da ćete mi se pridružiti kako bih vam zahvalio na najbolji način koji poznajem – muzikom i jednim pakleno dobrim koncertom. Vidimo se tamo", poručio je Stjuart, prenosi The sun.

Na koncertima u Velikoj Britaniji i Irskoj kao gost će nastupati Hauard Džouns, najpoznatiji po hitovima "What Is Love?" i "Things Can Only Get Better". Predgrupa za evropski deo turneje još nije objavljena.

Rod Stjuart je dva puta primljen u Kuću slavnih rokenrola kao solo izvođač i kao član grupe The Faces, a širom sveta prodao je više od 250 miliona ploča.

U avgustu mu je ugrađen stent u srce nakon što je zbog zdravstvenih problema morao da otkaže nekoliko koncerata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Operacija je uspešno prošla, a njegov predstavnik tada je saopštio da se pevač dobro oporavlja kod kuće.

Samo nekoliko dana pre operacije, Stjuart je šesti put postao deda. NJegova ćerka Rubi dobila je drugo dete, sina Otisa, sa verenikom Džejkom Kalikom.

Rod Stjuart je u braku sa manekenkom Peni Lankaster, a ima osmoro dece sa pet žena.

(B92.net)

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