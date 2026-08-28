OPERISAN EROS RAMACOTI: "Hvala svima na porukama podrške i ljubavi"

Eros Ramacoti morao je da odloži početak nastavka svetske turneje "Una Storia Importante World Tour" zbog operacije glasnih žica.

Italijanski muzičar objavio je na Instagramu da ga čeka višemesečni oporavak, zbog čega će se planirani koncerti u Severnoj i Južnoj Americi održati tek 2027. godine, prenosi italijanski Rai News.

- Operacija glasnih žica je prošla dobro. Hvala svima na porukama podrške i ljubavi - napisao je Ramacoti u objavi koju je podelio na italijanskom, španskom i engleskom jeziku.

Dodao je da mu je lekar propisao rehabilitaciju, zbog koje neće moći da održava probe niti da nastavi sa nastupima prema prvobitnom planu.

- Nažalost, koncerte u Severnoj i Južnoj Americi moraćemo da odložimo za 2027. godinu. Vidimo se ponovo, jači i povezaniji nego ikad - poručio je pevač obožavaocima.

Ovo nije prvi put da su zdravstveni problemi povezani sa glasom uticali na njegovu karijeru. U maju 2019. godine Ramacoti je takođe morao privremeno da prekine svetsku turneju "Di vita ce n'è" nakon operacije zadebljanja na glasnim žicama.

Vest o odlaganju stigla je neočekivano jer su pripreme za turneju "Una Storia Importante World Tour" trajale nedeljama, a Ramacoti je evropski deo koncerata završio pre samo dva meseca.

Od 11. februara do 27. juna nastupao je u brojnim evropskim gradovima, među kojima su Pariz, Strazbur, Brisel, Minhen, Oslo, Frankfurt, Prag, Barselona, Madrid, Zagreb.

U Italiji je održao velike koncerte na stadionima poput milanskog San Sira, stadiona "Dijego Armando Maradona" u Napulju, rimskog Olimpika i torinskog "Alijanc stadiona".

(B92.net)

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