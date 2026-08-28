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OPERISAN EROS RAMACOTI: "Hvala svima na porukama podrške i ljubavi"

Eros Ramacoti morao je da odloži početak nastavka svetske turneje "Una Storia Importante World Tour" zbog operacije glasnih žica.

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Foto: Profimedia/ ARCHEOPIX/GRUBE
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Italijanski muzičar objavio je na Instagramu da ga čeka višemesečni oporavak, zbog čega će se planirani koncerti u Severnoj i Južnoj Americi održati tek 2027. godine, prenosi italijanski Rai News.

- Operacija glasnih žica je prošla dobro. Hvala svima na porukama podrške i ljubavi - napisao je Ramacoti u objavi koju je podelio na italijanskom, španskom i engleskom jeziku.

Dodao je da mu je lekar propisao rehabilitaciju, zbog koje neće moći da održava probe niti da nastavi sa nastupima prema prvobitnom planu.

- Nažalost, koncerte u Severnoj i Južnoj Americi moraćemo da odložimo za 2027. godinu. Vidimo se ponovo, jači i povezaniji nego ikad - poručio je pevač obožavaocima.

Ovo nije prvi put da su zdravstveni problemi povezani sa glasom uticali na njegovu karijeru. U maju 2019. godine Ramacoti je takođe morao privremeno da prekine svetsku turneju "Di vita ce n'è" nakon operacije zadebljanja na glasnim žicama.

Vest o odlaganju stigla je neočekivano jer su pripreme za turneju "Una Storia Importante World Tour" trajale nedeljama, a Ramacoti je evropski deo koncerata završio pre samo dva meseca.

Od 11. februara do 27. juna nastupao je u brojnim evropskim gradovima, među kojima su Pariz, Strazbur, Brisel, Minhen, Oslo, Frankfurt, Prag, Barselona, Madrid, Zagreb.

U Italiji je održao velike koncerte na stadionima poput milanskog San Sira, stadiona "Dijego Armando Maradona" u Napulju, rimskog Olimpika i torinskog "Alijanc stadiona".

(B92.net)

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