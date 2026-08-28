BAJKOVIT IZGLED NA PREMIJERI , A POTPUNO DRUGAČIJI NA FILMU: Iva Štrljić zablistala na crvenom tepihu u prelepoj kreaciji, fanovi je obasuli komentarima

Otvaranje prvog Međunarodnog filmskog festivala u Nišu i ove godine okupio je brojna poznata lica domaće kinematografije, a među onima koji su privukli posebnu pažnju bila je glumica Iva Štrljić.

Naša poznata glumica Iva Štrljić se na crvenom tepihu pojavila u raskošnoj, bajkovitoj haljini koja je izgledala kao da je stigla pravo iz neke moderne filmske bajke.

Iva je za ovu priliku odabrala dugu, nežnu haljinu u svetloj nijansi, ukrašenu raskošnim detaljima i svetlucavim aplikacijama na gornjem delu, dok je lepršava suknja dodatno naglasila njen elegantan izgled. Poseban detalj bio je ukras u kosi, koji je njenom celokupnom izdanju dao romantičnu i gotovo vilinsku notu. Sa malom elegantnom tašnom u ruci, glumica je samouvereno pozirala pred fotografima i još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od dama domaće javne scene koje posebnu pažnju posvećuju svom izgledu.

Foto: Nenad Matović

Međutim, razlog njenog dolaska u Niš nije bio samo glamurozni festivalski događaj. Iva je na festival stigla i kako bi prisustvovala premijeri filma „Motka“, koji je režirao Vasilije Nikitović u kojoj je ostvarila zanimljivu ulogu. Premijera ovog ostvarenja zakazana je za 30. avgust, a publika će tada imati priliku da vidi Ivu u ulozi kakvu do sada nije imala priliku da igra.

Glumica je svojevremeno otkrila da je njen lik u ovom filmu potpuno drugačiji od svega što je do sada radila, ali i da će ona sama na velikom platnu izgledati prilično drugačije nego što su je gledaoci navikli. Upravo zbog toga njeno pojavljivanje u filmu izaziva dodatnu pažnju, budući da će publika imati priliku da vidi jednu novu, dosad nepoznatu stranu popularne glumice.

I dok se nestrpljivo čeka premijera, Iva je pažnju privukla i svojim festivalskim izdanjem. Fotografije sa crvenog tepiha podelila je sa pratiocima na Instagramu, a komplimenti su se samo nizali.

„Prelepo je i divno ti stoji“, poručio joj je jedan fan, dok je drugi napisao: „Divno, vidi se rad na sebi, bravo.“

U komentarima su se našle i kratke, ali veoma jasne poruke: „Prelepa“, kao i „Svoja i prelepa“.

Čini se da je Iva još jednom uspela da spoji ono po čemu je publika već dobro poznaje – ženstvenost, eleganciju i upečatljiv stil – sa novim glumačkim izazovom koji je čeka u filmu „Motka“. A dok se čeka 30. septembar i premijera, njeno pojavljivanje u Nišu pokazalo je da je publika i dalje dočekuje sa velikim simpatijama, od odraslih obožavalaca do najmlađih fanova koji su želeli da upravo sa njom imaju fotografiju za uspomenu.

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