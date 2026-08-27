NAJGORA NAMIRNICA ZA POČETAK DANA: Nutricionista savetuje da je nikako ne jedete za doručak

Doručak koji mnogi biraju jer deluje praktično i zdravo može da sadrži kombinaciju sastojaka koja ne prija varenju.

Prvi obrok trebalo bi da nam obezbedi energiju i drži glad pod kontrolom, ali pojedini proizvodi mogu da izazovu potpuno suprotan efekat. Posebno treba obratiti pažnju na namirnice koje se reklamiraju kao "lagane", "fit" ili bez dodatog šećera.

Među njima se nalaze i određene žitarice za doručak. Iako deluju kao praktičan izbor za početak dana, neke vrste sadrže malo vlakana i proteina, dok im se ukus poboljšava šećerom, veštačkim zaslađivačima ili šećernim alkoholima.

Problem nije samo šećer

Deklaracija na kojoj piše "bez šećera" ne znači automatski da je proizvod najbolji izbor za osetljiv stomak. Pojedini šećerni alkoholi mogu da privuku vodu u creva i izazovu probavne tegobe, naročito kada se unesu u većoj količini.

Nutricionistkinja Ebi Grim objašnjava zbog čega sastav pojedinih žitarica može da bude problematičan:

"Žitarice ne samo da su često siromašne vlaknima, bogate šećerom i siromašne hranljivim materijama, već često sadrže šećer, veštačke zaslađivače i šećerne alkohole poput eritritola koji mogu da naruše zdravlje creva. Šećerni alkoholi privlače vodu u digestivni sistem, što može da izazove neželjene simptome kao što su nadutost, mekana stolica, gasovi i grčevi u stomaku. Oni takođe mogu da promene odnos dobrih i loših bakterija u mikrobiomu", kaže nutricionistkinja Ebi Grim.

Glad može brzo da se vrati

Žitarice koje ne sadrže dovoljno proteina i vlakana često ne mogu dugo da održe osećaj sitosti. Ako uz to imaju mnogo dodatog šećera, nivo glukoze u krvi može naglo da poraste, a zatim da opadne. Posledica može da bude umor, slabija koncentracija i ponovna želja za slatkišima ubrzo nakon doručka.

Svetska zdravstvena organizacija takođe savetuje da se unos slobodnih šećera ograniči i da se njihovo smanjenje ne zasniva na nekritičnom korišćenju zaslađivača. Ipak, reakcija na pojedine sastojke nije ista kod svih ljudi, pa povremena porcija žitarica neće kod svakoga izazvati tegobe.

Šta možete da jedete umesto njih?

Za doručak koji će vas duže držati sitim birajte kombinaciju proteina, vlakana i zdravih masti. To može da bude grčki jogurt sa čia semenkama i bobičastim voćem, jaja sa povrćem ili smuti bez dodatog šećera, napravljen od lisnatog povrća, orašastih plodova i izvora proteina.

Ako ipak volite žitarice, proverite deklaraciju. Prednost dajte proizvodima sa više vlakana i proteina, a sa što manje dodatog šećera i zaslađivača koji vam izazivaju nadutost ili druge stomačne tegobe.

(Mondo)

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