Tomas Markl (82), ponovo se našao iza rešetaka nakon što je prekršio uslove kućnog pritvora i sam uklonio elektronsku nanogicu za nadzor.

Tomas Markl Stariji, otuđeni otac vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, optužen je na Filipinima zbog navodnog posedovanja materijala koji prikazuje se*sualno zlostavljanje dece, prenose mediji.

Filipinska nacionalna policija (PNP) podnela je tri optužnice protiv 82-godišnjeg oca supruge princa Harija. Dve optužbe odnose se na nuđenje, distribuciju, prodaju, izvoz ili uvoz bilo koje vrste materijala koji prikazuje se*sualno zlostavljanje ili eksploataciju dece, dok se treća odnosi na posedovanje takvog sadržaja.

Ovo nije prvi put da se Tomas Markl suočava sa sličnim optužbama. Ranije ovog meseca, u Sjedinjenim Američkim Državama optužen je za posedovanje materijala koji prikazuje se*sualno zlostavljanje dece, nakon što je list „San“ objavio navode protiv njega.

Tomas Markl je i ranije negirao sve optužbe koje su iznete protiv njega. Važno je naglasiti da je reč o optužbama, a ne o pravosnažnoj presudi.

Otac Megan Markl presekao nanogicu: Policija ga odmah uhapsila

Tomas Markl (82), ponovo se našao iza rešetaka nakon što je prekršio uslove kućnog pritvora i sam uklonio elektronsku nanogicu za nadzor. NJegov potez izazvao je brzu reakciju američkih vlasti, koje su ga ubrzo pronašle i privele. Sada će nastavak sudskog postupka čekati u pritvoru.

Prema informacijama koje je izneo prvi pomoćnik američkog državnog tužioca Bil Isajli, Markl je uređaj za elektronski nadzor uklonio u utorak, 10. novembra, oko 1.45 sati ujutro po lokalnom vremenu. Nakon što je utvrđeno da je prekršio uslove puštanja na slobodu, policija je pokrenula potragu i ponovo ga uhapsila.

(Kurir)

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