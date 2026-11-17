Glumica je ostala verna vanvremenskoj eleganciji i stilu zlatnog doba Holivuda, razlikujući se od drugih zvezda eksperimentalnim haljinama

Španska glumica Penelope Kruz još jednom je potvrdila status neprikosnovene modne ikone kada se na 17. dodeli nagrada "Governors Awards" u Los Anđelesu pojavila u toaleti koja je oduzela dah prisutnima.

Dok su mnoge zvezde birale eksperimentalne krojeve, upečatljive boje i providne materijale, Penelope Kruz je ostala verna vanvremenskoj eleganciji i stilu zlatnog doba Holivuda.

Jednostavna samo na prvi pogled: Kreacija slavne modne kuće

Za svečanost Američke akademije filmskih umetnosti i nauka, na kojoj se dodeljuju počasni Oskari, slavna lepotica izabrala je crnu večernju toaletu modne kuće "Chanel".

Iako duga crna haljina na prvi pogled deluje klasično i jednostavno, reč je o kreaciji vrhunskog dizajna koja prati liniju tela i postepeno se širi ka podu. Posebnu notu svečanosti donelo je nežno drapiranje u predelu struka koje je dodatno naglasilo njenu figuru, kao i elegantna duga suknja sa blagim šlepom.

Detalj koji pravi razliku: Bogato perje i asimetrija

Prava senzacija krio se u gornjem delu toalete. Raskošni crni ukrasi nalik perju pružali su se duž dekoltea i preko nadlaktica, stvarajući efekat voluminozne kragne koja je u potpunosti transformisala klasičnu siluetu.

Da sve izgleda još upečatljivije, pobrinuo se asimetričan detalj sa tankom naramenicom na jednom ramenu, stvarajući savršen balans između raskošnog dekoltea i pročišćenog donjeg dela toalete.

Dijamanti i crveni ruž: Glamur starog Holivuda

Penelope je stajling zaokružila pažljivo odabranim nakitom koji je privukao poglede zahvaljujući potpuno otkrivenim ramenima. Nosila je upečatljivu dijamantsku ogrlicu sa priveskom u obliku kapljice, diskretne minđuše i nekoliko prstenova.

Za potpuni omaž filmskim divama prošlog veka pobrinuli su se šminka i frizura. Svoju tamnosmeđu kosu glumica je nosila delimično podignutu, sa mekim pramenovima koji su joj uokvirivali lice i šiškama razdeljenim po sredini, dok su naglašene oči i vatrenocrveni ruž bili završni pečat ovog besprekornog izdanja.

(Blic Žena)

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