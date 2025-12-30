OVO JE ZVANIČNO NAJLEPŠA ŽENA NA SVETU 2025.: Rose je spoj savršenog izgleda i još savršenijeg talenta! (FOTO)

Pevačica Rosa ili Roze je osoba čije je pravo ime Rouzen Park, članica je muzičke grupe Blackpink

Rosa ima 28 godina i do sada je postigla neverovatan uspeh: dobila je osam Ginisovih svetskih rekorda, šest MAMA nagrada, tri Melon Music Awards, jednu MTV Video Music Award i tri nominacije za nagradu Gremi, a pritom je globalna ambasadorka brendova Yves Saint Laurent, Tiffany & Co., Rimowa i Puma.

Lista 100 najlepših lica TC Candler se objavljuje od 1990. i svake godine se krajem decembra biraju najlepša žena i najlepši muškarac na planeti. Predloge ocenjuje grupa od oko 20 ljudi koji žive u različitim delovima sveta, a postoji preko 40 zemalja koje su redovno zastupljene na ovoj čuvenoj godišnjoj listi.

Sada je proglašena pobednica i u pitanju je Rosé.

Rođena 11. februara 1997, poznata je novozelandska i južnokorejska pevačica i kantautorka. Rođena na Novom Zelandu, a odrasla u Australiji, Rosé se preselila u Južnu Koreju i potpisala ugovor sa izdavačkom kućom YG Entertainment nakon uspešne audicije 2012. godine.

Do šire popularnosti došla je kao članica južnokorejske ženske grupe Blackpink, koja je debitovala u avgustu 2016. i postala jedna od najprodavanijih ženskih grupa svih vremena.

U martu 2021. Rosé je objavila svoj debitantski singl-album R, koji je u prvoj nedelji prodat u 448.089 primeraka, što je tada bio najveći broj koji je ostvarila neka korejska ženska solo izvođačica. Vodeći singl „On the Ground“ učinio ju je prvom umetnicom koja je zauzela prvo mesto na Billboard Global 200 i kao solo izvođačica i kao članica grupe, prvom korejskom ženskom solo izvođačicom koja se našla na UK Singles Chart, kao i korejskim solo izvođačem sa najgledanijim muzičkim spotom u prvih 24 sata na YouTubeu.

Godine 2024. potpisala je ugovor sa kućama The Black Label i Atlantic Records i objavila hit singl APT. sa Brunom Marsom, koji je zauzeo prvo mesto na Billboard Global 200, kao vodeći singl sa njenog debitantskog studijskog albuma Rosie (2024). Pesma APT. našla se na vrhu top-lista u brojnim zemljama širom sveta, uključujući južnokorejsku Circle Digital Chart i australijsku ARIA Singles Chart, gde je postala prva pesma korejske ženske solo izvođačice koja je dostigla prvo mesto. U SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu Rosé je sa pesmom APT. ostvarila prvi ulazak neke korejske ženske solo izvođačice u prva tri mesta top-liste, kao i najviše plasirani album korejske ženske solo izvođačice sa albumom Rosie.

Među priznanjima koje je Rosé dobila nalaze se osam Ginisovih svetskih rekorda, šest MAMA nagrada, tri Melon Music Awards, jedna MTV Video Music Award i jedna Asia Artist Award, pri čemu su poslednje dve dodeljene u kategoriji Pesma godine. Dobila je tri nominacije za nagradu Gremi, uključujući Record of the Year i Song of the Year, čime je postala prva korejska umetnica nominovana u jednoj od takozvanih „Velikih četvorki“ kategorija kao glavni izvođač. Pojavila se na Time listi 100 najuticajnijih ljudi na svetu za 2025. godinu, kao i na listi živih ikona iz Australije i Novog Zelanda časopisa Rolling Stone iz 2023. godine.

Godine 2025. primila je Predsedničko priznanje Republike Koreje za doprinos popularnoj kulturi u Južnoj Koreji i inostranstvu. Pored toga što je druga najpraćenija korejska ličnost na Instagramu, Rosé je prepoznata i po svojoj ulozi u svetu mode kao globalna ambasadorka brendova Yves Saint Laurent, Tiffany & Co., Rimowa i Puma.

Izgleda da je Rose spoj savršenog izgleda i još savršenijeg talenta.

