Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KRAJ JEDNE ERE: MTV se gasi ali MODA i muzika koju smo upijali kroz video spotove nikada neće biti zaboravljeni

Kad je 1981. godine MTV prvi put zasvijetlio na ekranima uz legendarnu rečenicu “Ladies and gentlemen, rock and roll”, započela je nova era ne samo muzike nego i mode. Muzički spotovi prestali su da budu samo promotivni materijal za pesme, postali su kratki filmovi i modne piste koje su oblikovale lični stil izvođača.

1760441392_madona.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Spotovi kao prozor u stil

Pre MTV-a idole smo mogli da vidimo uglavnom samo na koncertima, u časopisima ili retkim televizijskim nastupima. Ali, uz muzičke spotove, svaki novi singl donosio je novu modnu priču.

Setite se samo Majkla Džeksona u crvenoj kožnoj jakni iz spota za pesmu "Thriller", Madone s čipkastim rukavicama i krstovima u spotu za pesmu "Like a Virgin" ali i Brintni Spirs u školskom autfitu u "…Baby One More Time" – ove su slike postale nezaobilazni delovi stilskog identiteta celih generacija. Ono što su nekada bile modne revije, postali su upravo muzički spotovi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Terry Fontaine (@baadmj)

Madona i snaga stila

Madona je savršen primer umetnice koja je modom postala jednako moćna kao i muzikom. 

"NJeni prepoznatljivi stajlinzi iz osamdesetih – slojevite narukvice, pocepane čarape, predimenzionisane jakne - inspirisale su celu generaciju."

Kasnija saradnja sa Žan-Polom Gotjeom i kultnim korsetom sa šiljastim grudnjakom postala je pravi simbol pop-kulture. Madona je pokazala da moda nije samo izgled već moćan alat za stvaranje identiteta i pričanje priče.

Zvezde koje oblikuju trendove

Svaka decenije donosila je nove modne heroje:

Devedesete su bile u znaku grandž scene sa Nirvanom i flanel košuljama, kao i predimezionisanim pantalonama i sportskim stilom koje su popularizovale TLC.

Početkom novog milenijuma Destiny’s Child naglašava "girl power" usklađenim kostimima, a Gven Stefani mešala je uspešno pank i glem stvarajući prepoznatljiv stil.

Kasnije su Lejdi Gaga i Bejonse postavile spotove kao umetničke instalacije i modne fenomene – od haljine od mesa do globalnog hita kao što je kostim iz "Single Ladies".

Moda kao produžetak muzike

MTV je modnim dizajnerima otvorio vrata do miliona gledaoca, a izvođačima pružio priliku da svojom odećom dodatno naglase poruku pesme. 

"Spotovi su postali prostor za eksperimentisanje, provociranje i oblikovanja ukusa."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drip (@drip)

Stilisti su brzo shvatili da muzičar može biti najbolja reklama – jer što se pojavi na MTV-u, sutra se nosi na ulicama širom sveta.

Jutjub kao nasljednik MTV-a

Iako MTV više nema onu moć iz zlatnih godina, njegova lekcija ostaje jasna: muzika i moda su nerazdvojne. TikTok, Instagram i Jutjub sada lansiraju trendove, ali spotovi su još uvek mesto gde izvođači grade svoj imidž. Kada Hari Stajls obuče haljinu ili Dua Lipa snimi spot u vintidž stilu, to nije slučajno – to je nastavljanje tradicije koju je MTV započeo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

(Zadovoljna/Magazin Novosti)

BONUS VIDEO:

 

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas