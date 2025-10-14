KRAJ JEDNE ERE: MTV se gasi ali MODA i muzika koju smo upijali kroz video spotove nikada neće biti zaboravljeni

Kad je 1981. godine MTV prvi put zasvijetlio na ekranima uz legendarnu rečenicu “Ladies and gentlemen, rock and roll”, započela je nova era ne samo muzike nego i mode. Muzički spotovi prestali su da budu samo promotivni materijal za pesme, postali su kratki filmovi i modne piste koje su oblikovale lični stil izvođača.

Spotovi kao prozor u stil

Pre MTV-a idole smo mogli da vidimo uglavnom samo na koncertima, u časopisima ili retkim televizijskim nastupima. Ali, uz muzičke spotove, svaki novi singl donosio je novu modnu priču.

Setite se samo Majkla Džeksona u crvenoj kožnoj jakni iz spota za pesmu "Thriller", Madone s čipkastim rukavicama i krstovima u spotu za pesmu "Like a Virgin" ali i Brintni Spirs u školskom autfitu u "…Baby One More Time" – ove su slike postale nezaobilazni delovi stilskog identiteta celih generacija. Ono što su nekada bile modne revije, postali su upravo muzički spotovi.

Madona i snaga stila

Madona je savršen primer umetnice koja je modom postala jednako moćna kao i muzikom.

"NJeni prepoznatljivi stajlinzi iz osamdesetih – slojevite narukvice, pocepane čarape, predimenzionisane jakne - inspirisale su celu generaciju."

Kasnija saradnja sa Žan-Polom Gotjeom i kultnim korsetom sa šiljastim grudnjakom postala je pravi simbol pop-kulture. Madona je pokazala da moda nije samo izgled već moćan alat za stvaranje identiteta i pričanje priče.

Zvezde koje oblikuju trendove

Svaka decenije donosila je nove modne heroje:

Devedesete su bile u znaku grandž scene sa Nirvanom i flanel košuljama, kao i predimezionisanim pantalonama i sportskim stilom koje su popularizovale TLC.

Početkom novog milenijuma Destiny’s Child naglašava "girl power" usklađenim kostimima, a Gven Stefani mešala je uspešno pank i glem stvarajući prepoznatljiv stil.

Kasnije su Lejdi Gaga i Bejonse postavile spotove kao umetničke instalacije i modne fenomene – od haljine od mesa do globalnog hita kao što je kostim iz "Single Ladies".

Moda kao produžetak muzike

MTV je modnim dizajnerima otvorio vrata do miliona gledaoca, a izvođačima pružio priliku da svojom odećom dodatno naglase poruku pesme.

"Spotovi su postali prostor za eksperimentisanje, provociranje i oblikovanja ukusa."

Stilisti su brzo shvatili da muzičar može biti najbolja reklama – jer što se pojavi na MTV-u, sutra se nosi na ulicama širom sveta.

Jutjub kao nasljednik MTV-a

Iako MTV više nema onu moć iz zlatnih godina, njegova lekcija ostaje jasna: muzika i moda su nerazdvojne. TikTok, Instagram i Jutjub sada lansiraju trendove, ali spotovi su još uvek mesto gde izvođači grade svoj imidž. Kada Hari Stajls obuče haljinu ili Dua Lipa snimi spot u vintidž stilu, to nije slučajno – to je nastavljanje tradicije koju je MTV započeo.

(Zadovoljna/Magazin Novosti)

