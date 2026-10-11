PORODICA MORALA DA GA ISKLJUČI SA APARATA: Slavnog glumca žene u Srbiji obožavale, a pre 6 godina je doživeo težak moždani udar

Na današnji dan je rođen glumac Luk Peri, za sve poznatiji jao junak "Beverli Hilsa" i serije "Riverdejl".

Luk Peri zauvek će ostati upamćen kao Dilan Mekej, harizmatični buntovnik i večiti srcelomac iz serije "Beverli Hils, 90210", zbog čega je vest o njegovoj iznenadnoj smrti šokirala i Srbiju.

Rođen je na današnji dan 1966. godine, a svetsku slavu je stekao upravo u pomenutoj seriji.

Nastavio je uspešnu karijeru, mlađi gledaoci ga znaju kao Freda Endrjuza, oca glavnog junaka u seriji "Riverdejl", a ljubitelji Lika Besona pamte da su ga gledali i u kultnom "Petom elementu" s Milom Jovović i Brusom Vilisom.

Kobni 4. mart

27. februara 2019. godine, kada je imao samo 52 godine, Luke Peri je doživeo težak ishemijski moždani udar u svom domu u Los Anđelesu. Hitno je prevezen u bolnicu, gde su se lekari borili za njegov život.

Nekoliko dana kasnije doživeo je još jedan moždani udar. Nakon što nije bilo mogućnosti da se oporavi, porodica je donela tešku odluku da se prekine održavanje života aparatima.

Peri je iza sebe ostavio sina Džeka (21) i ćerku Sofi (18) koje je dobio u braku sa bivšom ženom Rejčel Šarp.

"Na kraju su uz njega bila deca, verenica Vendi Medison Bauer, bivša žena Mini Šarp, majka En Benet, očuh Stiv Benet, brat Tom Peri, sestra Ejmi Koder i druga bliska rodbina i prijatelji. Porodica je zahvalna na svim porukama podrške i molitvama koje su bile upućene Luku sa svih strana sveta i traže privatnost u ovom trenutku velike tuge", piše u zvaničnom saopštenju koje je poslato javnosti nakon njegove smrti.

Doktori su rekli da je uzrok smrti to što njegov mozak nije uspeo da se oporavi od traume koju je doživeo.

(Mondo)

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