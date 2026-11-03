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PORODILA SE SLAVNA PEVAČICA: Ponovo postala majka u 42. godini (FOTO)

Pevačica koja je svetsku slavu stekla emotivnim baladama ponovo je postala majka.

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Foto: MARC JOHN / imago stock&people / Profimedia
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Britanska pevačica gruzijskog porekla Kejti Melua (41) porodila se i na svet donela drugog sina, a srećne vesti podelila je sa svojim obožavaocima na društvenim mrežama. Muzička zvezda, koja se proslavila hitovima „Nine Million Bicycles“ i „The Closest Thing to Crazy“, objavila je prvu fotografiju novorođenčeta i otkrila da su ona i njen partner Oli dečaku dali ime Maks.

Na fotografiji koju je podelila sa pratiocima, Kejti drži bebu u naručju tokom šetnje, dok mališan na glavi ima svetloplavu kapicu. Pevačica nije krila koliko je srećna što je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana, a posebno ju je obradovalo ponašanje starijeg sina.

- Stigla nam je prinova... Maks je tu! Kakva sam srećnica što sam mama dvojice predivnih dečaka. Sandro se do sada pokazao kao najbolji stariji brat. Nadam se da će tako i ostati - napisala je Kejti Melua.

Stariji sin već se raduje ulozi brata

Pevačica sa partnerom Olijem već ima trogodišnjeg sina Sandra, koji je sada dobio mlađeg brata. Sudeći prema njenoj objavi, dečak je odlično prihvatio prinovu, što je poznatu mamu posebno usrećilo.

Kejti, koja svoj privatni život uglavnom nastoji da sačuva daleko od očiju javnosti, ovoga puta nije odolela želji da jedan od najvažnijih porodičnih trenutaka podeli sa publikom.

(Kurir)

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