POSLEDNJA ŽELJA DOLI PARTON: Zahtevala da u kovčegu budu pamučni jastuci - razlog slama srca

Nećak Doli Parton otkrio je i koja joj je bila poslednja želja.

Nakon decenija obasjanih šljokicama, visokim štiklama i raskošnim perikama, kraljica kantri muzike Doli Parton odišla je u legendu. Slavna pevačica preminula je 25. avgusta nakon kraće borbe sa kancerom, a vesti o njenoj smrti potresle su planetu.

Život žene koja je od skromnog detinjstva u planinama Tenesija stigla do samog vrha svetske scene bio je obeležen nezaustavljivom energijom, neprevaziđenim talentom i imidžom u kom su glamur i cirkoni uvek išli ruku pod ruku. Ipak, iza sjaja reflektora i "teških cirkona" po kojima je svi pamtimo, ostala je želja za jednostavnim mirom.

Reči njenog sestrića Brajana Sivera otkrivaju potresnu i dirljivu istinu - Doli je uvek tačno znala ko je i šta joj je u životu zaista potrebno.

"Doli je rekla da želi da na večni počinak bude ispraćena na pamučnim jastucima, jer, nakon života koji je provela noseći teške šljokice i cirkone, zaslužuje da joj konačno bude udobno", istakao je Brajan.

Zašto je Doli nosila šljokice i cirkone?

Kao devojčica koja je odrastala u izuzetno siromašnoj porodici u planinama Tenesija, Doli je bila opčinjena izgledom lokalne žene koju su u gradu smatrali "ženom niskog morala". Ta žena je nosila jarku šminku, farbanu plavu kosu, dugačke lakirane nokte, visoke štikle i usku odeću - sve ono što je odudaralo od skromnog života u kom je Doli odrastala.

Dok su joj odrasli govorili da je ta žena "obično smeće", mala Doli je očarano pomislila: "E, to smeće ja želim da budem kad odrastem!"

Doli je taj stil preuzela kao svoj zaštitni znak i nosila ga ponosno tokom cele karijere, često šaleći se na sopstveni račun izjavom: "Potrebno je mnogo novca da bi neko izgledao ovako jeftino."

(Mondo)

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