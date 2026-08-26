ĆERKA DONALDA TRAMPA POKAZALA SKRIVENI TALENAT: Evo kako je Ivanka Tramp raspametila javnost (FOTO)

Ivanka Tramp je s porodicom otišla na novi odmor, gde uživa u svom omiljenom hobiju, a fotografije su se brzinom munje "razlile" po društvenim mrežama.

Ivanka Tramp (44), ćerka američkog predsednika Donalda Trampa, osim što privlači pažnju svojim izgledom, u poslednje vreme fascinira svojim sportskim veštinama.

Čini se da je neko ko obožava adrenalin, budući da ovo leto uglavnom provodi surfujući, a svoj talenat je pokazala na porodičnom odmoru u Kostariki, gde često odlazi. Prethodno je odmarala na Islandu, a sada je po svemu sudeći došlo vreme za nove avanture u toplijim krajevima.

Ivanka je iskoristila talase i na zelenoj dasci pokazala svoje umeće, a pritom se i odlično zabavljala sa svojim instruktorom. Nosila je gornji deo roničačkog odela i crni donji deo kupaćeg, a kosa joj je bila ispletena u pletenicu.

#IvankaTrump ha trascorso una giornata di surf in Costa Rica durante una vacanza con la famiglia, affrontando diverse onde su una tavola soft-top. Dopo una caduta in acqua, è risalita sulla tavola e ha concluso la sessione sorridente.https://t.co/ZwWHvpQ7Te — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) August 24, 2026

Uhvaćena je i dok se sjajno snalazila na talasima držeći ravnotežu, ali i kada je pala s daske. To je nije sprečilo da ponovo pokušava...

Strani mediji prenose da je Ivanka na odmoru sa suprugom Džaredom Kušnerom i njihovo troje dece.

(Super žena)

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