Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ĆERKA DONALDA TRAMPA POKAZALA SKRIVENI TALENAT: Evo kako je Ivanka Tramp raspametila javnost (FOTO)

Ivanka Tramp je s porodicom otišla na novi odmor, gde uživa u svom omiljenom hobiju, a fotografije su se brzinom munje "razlile" po društvenim mrežama.

1787736646_profimedia-1118651305.jpg
Foto: Profimedia/ rzegorz Wajda / SOPA Images, Sipa Press
Oglas

Ivanka Tramp (44), ćerka američkog predsednika Donalda Trampa, osim što privlači pažnju svojim izgledom, u poslednje vreme fascinira svojim sportskim veštinama. 

Čini se da je neko ko obožava adrenalin, budući da ovo leto uglavnom provodi surfujući, a svoj talenat je pokazala na porodičnom odmoru u Kostariki, gde često odlazi. Prethodno je odmarala na Islandu, a sada je po svemu sudeći došlo vreme za nove avanture u toplijim krajevima.

Ivanka je iskoristila talase i na zelenoj dasci pokazala svoje umeće, a pritom se i odlično zabavljala sa svojim instruktorom. Nosila je gornji deo roničačkog odela i crni donji deo kupaćeg, a kosa joj je bila ispletena u pletenicu.

Uhvaćena je i dok se sjajno snalazila na talasima držeći ravnotežu, ali i kada je pala s daske. To je nije sprečilo da ponovo pokušava...

Strani mediji prenose da je Ivanka na odmoru sa suprugom Džaredom Kušnerom i njihovo troje dece. 

(Super žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas