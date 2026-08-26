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RETKA IZJAVA PRINCEZE KEJT O HARIJEVOJ ĆERKI LILIBET: Veruje se da je buduća kraljica još uvek nije upoznala

Ostalo je još samo nekoliko dana do dolaska princa Harija i Megan Markl u Ujedinjeno Kraljevstvo, s obzirom na to da su, prema navodima stranih medija, izrazili želju da tamo stignu pre kraja meseca.

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Foto: Profimedia/ Victoria Jones
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Ova velika selidba vojvode i vojvotkinje od Saseksa predstavlja priliku za pomirenje nakon godina distanciranosti i zategnutih odnosa unutar kraljevske porodice, posebno kada je reč o dvojici braće.

Veruje se da se princ Vilijam i princeza Kejt još uvek nisu upoznali sa drugim detetom princa Harija, princezom Lilibet, koja je rođena u Americi 2021. godine. Istog meseca kada je Lilibet stigla na svet, novinari su pitali princezu Kejt da li je putem video-poziva razgovarala sa svojom najmlađom rođakom ona je jednostavno odgovorila da nije i dodala: 

- Želim joj sve najbolje. Jedva čekam da je upoznam, jer se još uvek nismo sreli, pa se nadam da će se to uskoro dogoditi.

Sada, pet godina kasnije, do susreta bi moglo doći kada porodica stigne u Ujedinjeno Kraljevstvo i tamo počne da boravi duže vreme.

Kraljevski biograf Rasel Majers otkrio je da su Vilijam i Kejt poslali poklon u Ameriku kada se rodila Lilibet.

- Kada su Hari i Megan 4. juna 2021. dobili ćerku Lilibet, Vilijam i Ketrin su poslali poklon i čestitku – mada je to bilo sve što se tiče njihovog kontakta.

Veruje se da se porodice Saseks i Vels nisu sastale u privatnosti tokom dosadašnjih putovanja Harija u London. Kralj Čarls je o iznenadnim planovima svog sina za preseljenje saznao tek tri dana pre nego što je vest dospela u javnost. Poznato je da se sedamdesetsedmogodišnji monarh – kome je 2024. godine dijagnostikovan neodređeni oblik raka – raduje prilici da češće viđa porodicu Saseks, dok se još uvek ne govori o rekaciji Harijevog brata Vilijama. 
 

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