ODRASTALA U SIROMAŠTVU, SUMNJALA U SVOJU LEPOTU, NIJE ŽELELA DA OSTARI: Ono što je Doli Parton izjavila 4 dana pred smrt je opisuje u potpunosti!

Pored muzičkog uspeha, ostvarila je i zapaženu glumačku karijeru, osvojila 11 Gremija, počasnog Oskara i mnoge druge prestižne nagrade.

Čuvena Doli Parton preminula je u 80. godini, što je rastužilo milione poštovalaca njene muzike širom sveta. Legendarna pevačica je četiri dana pre nego što je umrla, saopštila detalje o svom zdravstvenom stanju. Saznaje se da je tada i primeljena u bolnicu.

Doli Parton od koje se oprostio američki predsednik Donald Tramp, podelila je u petak, 21. avgusta, nove informacije o svom zdravstvenom stanju, priznajući da joj se nedavno pogoršalo stanje, nakon smrti supruga Karla Dina koji je umro u martu 2025. godine.

"Kao što sam rekla u video porukama tokom prošle godine, suočavam se sa nekim zdravstvenim problemima na koje jednostavno nisam obraćala pažnju dok sam pazila na Karla. Znate, ovo nije prvi put da se moram nositi sa nečim ovakvim. Početkom 80-ih, nekoliko meseci sam imala ženske probleme, a u to vreme sam se borila i sa težinom, tako da nije da nisam prošla kroz teška vremena sa zdravljem.

Ali mislim da, zato što živimo u svetu društvenih medija koji radi 24/7, sve se uvećava na načine na koje nije bilo pre mnogo godina. Nekada sam se šalila da sam kraljica tabloida, ali sada pretpostavljam da mogu reći da sam kraljica veštačke inteligencije društvenih medija! Ozbiljno, iako se još uvek oporavljam, još uvek radim! Znate me - kao što sam često govorila - saterala sam sebe u ćošak iz snova i još uvek ima toliko stvari koje želim da postignem, tako da ću nastaviti da radim koliko god mogu da vidim kako sve oživljava".

Čuvena Doli Parton hospitalizovana je istog dana kada je otkrila detalje o svom zdravlju za People. Nije poznat uzrok hospitalizacije, kao ni uzrok njene smrti.

Sa uglednom karijerom koja je trajala decenijama, Doli Parton je najprodavanija kantri muzičarka svih vremena, prodavši više od 160 miliona albuma širom sveta. NJen debitantski album bio je „Hello, I’m Dolly“ iz 1967. godine, a objavila je mnoštvo hitova, uključujući „I Will Always Love You“, „9 to 5“ i „Jolene“.

Odrasla u siromaštvu, nije smatrala da je lepa

Parton je rođena u Pitman Centru, u Tenesiju, 1946. godine. Imala je 11 braće i sestara, a porodica je bila siromašna. "Nikada nismo u suštini gladovali, ali ponekad nismo imali dovoljno da jedemo“, rekla je za časopis People 1977. godine. Sa šest godina počela je da svira svoju prvu gitaru i peva u crkvi svog dede. Počela je da piše pesme godinu dana kasnije.

Iako je bila poznata po svom glamuru kao odrasla osoba, rekla je da je tokom odrastanja "imala pege i razmak između zuba".

"Sve je bilo domaće izrade ili nasleđeno... Uvek sam želela da budem lepša. Morala sam da se sredim. Želela sam da mi odeća bude uska, šminka jarka, nokti dugi, usne crvene. Uživala sam u tome.“ Tokom karijere, dobila je značajnu pažnju zbog svog dramatičnog izgleda, ali je uvek bila prva koja se šalila na račun toga.

Nakon završetka srednje škole, preselila se u Nešvil 1964. godine. Svirala je u klubovima i pisala pesme za druge umetnike. Rekla je za People 2012. godine sledeće: "Moje pesme su me izvele iz planina i odvele me svuda gde sam želela da idem.“

NJen veliki proboj došao je kada ju je kantri zvezda Porter Vagoner angažovao da mu bude pomoćnica u emisiji „The Porter Wagoner Show“. Pomogao joj je da sklopi ugovor o izdavačkoj kući, ali njeni prvi uspesi bili su svi dueti sa kolegom.

„Uvek ću biti kantri muzičarka jer sam kantri devojka“, rekla je 1975. godine i dodala: "Moj stil je moja duša i moja osećanja. U svojim pesmama ću svetu reći ono što ne bih rekla svojoj majci.“

Napisala kultnu pesmu "I will always love you"

Godine 1971, prvi put je bila na prvom mestu kantri liste sa pesmom „Joshua“. „Coat of Many Colors“, objavljena iste godine, dostigla je 4. mesto. Zatim, 1973. godine, objavila je pesmu „Jolene“, koja je bila na prvom mestu kantri liste i takođe se našla na Bilbordovoj listi Hot 100.

Parton je prestala da se pojavljuje u pomenutom TV šouu 1974. godine, a napisala je „I Will Always Love You“ kao oproštaj od svog kreativnog partnera, Vagonera. „Kada sam se spremala da krenem, nije bila dobra scena. Pa sam otišla kući i ta pesma mi je jednostavno pala na pamet. Sledećeg jutra sam rekla: 'Ovako se osećam.' Suze su mu tekle niz lice“, rekla je 2012. godine.

Pesma je dva puta bila na vrhu kantri liste, ali je postala megahit kada ju je Vitni Hjuston snimila za film „Telohranitelj“ iz 1992. godine.

"Bila je to svetska stvar. Bilo je u filmu; bio je broj 1. Pomislila sam: 'Vau. Napisala sam tu malu pesmu. "Tada sam osetila svoju vrednost kao tekstopisac. Pomislila sam: 'Ovo je moj dar i daću sve od sebe da ga iskoristim".

Glumačka karijera Doli Parton

Parton je nastavila da uživa u uspehu sa hitovima poput „Light of a Clear Blue Morning“, „Here Iou Come Again“, „Tvo Doors Dovn“, „It’s All Vrong, But It’s All Right“ i „Iou’re the Onli One“.

Do kraja 70-ih, Partonove ambicije su sezale dalje od Nešvila; neki su bili zabrinuti da ostavlja kantri muziku iza sebe. Ona je 1977. rekla: "Želim da ljudi znaju da za mene postoji mnogo više - dobrog ili lošeg - nego što su do sada videli. Sve što tražim je prilika da to dokažem... Ne napuštam Nešvil. Koreni su mi važni, a moji koreni su ovde."

NJena filmska karijera počela je 1980. kada je glumila u 9 do 5 sa ​​Lili Tomlin i Džejn Fondom. NJena tematska pesma za film postala je njen prvi singl broj 1 na Hot 100. Partneri sa platna su postali doživotni prijatelji, a Parton je kasnije gostovao u njihovoj Netflik TV seriji Grejs i Frenki.

Godine 1982, igrala je madam u filmu „Najbolja mala javna kuća u Teksasu“ zajedno sa Bertom Rejnoldsom. „Bolja sam ku*va nego sekretarica“,prokomentarisala je 1982. Parton je takođe glumila u filmu „Rajnstoun“ iz 1984. sa Silvesterom Staloneom, „Čelične magnolije“ iz 1989. i „Radosna buka“ iz 2012.

Osvojila 11 Gremija i počasnog Oskara

Parton je 198. objavila album „Trio“ sa Lindom Ronštat i Emilu Haris, koji je dobio pozitivne kritike. Napomenula je u intervjuu iz 2003. da su „bile kao sestre“, objašnjavajući: „Nismo se uvek slagale, ali smo imale odličan zvuk. Naš prvi album „Trio“ bio je jedno od najvećih muzičkih dela u kojima sam ikada učestvovala.“

Tokom svoje karijere, Doli Parton je osvojila Emi, 11 nagrada Gremi, 10 nagrada Udruženja kantri muzike, sedam nagrada Akademije kantri muzike, tri nagrade Američke muzike i zaradila je dve nominacije za Oskara, kao i počasnog Oskara. Bila je jedna od samo sedam ženskih umetnica koje su osvojile nagradu za zabavljača godine koju dodeljuje Udruženje kantri muzičara.

Muzička ikona je takođe primljena u Kuću slavnih kantri muzike 1999. godine. Tokom nezaboravne ceremonije, izvela je svoj hit „Coat of Many Colors“. NJen bliski prijatelj i partner u duetu „Islands in the Stream“ Keni Rodžers predsedavao je tom prijemu.

NJena životna priča adaptirana je u mjuzikl pod nazivom „Doli: Pravi originalni mjuzikl“ koji je premijerno prikazan u Nešvilu u julu 2025. godine, sa planovima da se prenese na Brodvej 2026. godine.

„Želela sam da vidim kako se to radi dok sam još uvek tu, da mogu da nadgledam i da se uverim da se radi kako treba, na način na koji bih ja želela da vidim, umesto da čekam dok ne odem i pustim nekog drugog da odluči kako misli da treba da se radi“, rekla je na konferenciji za novinare na kojoj je najavljena premijera predstave.

Ovako je savetovala Majli Sajrus

Takođe je napisala muziku za brodvejsku adaptaciju predstave „9 to 5“, za koju je dobila nominaciju za nagradu Toni. Godine 2005. dobila je Nacionalnu medalju umetnosti, a 2006. godine počasti Kenedi centra. U novembru 2022. godine primljena je u Kuću slavnih rokenrola.

Parton je često sarađivala sa mlađim umetnicima, uključujući Bijonse i Sabrinu Karpenter. Takođe je bila kuma Majli Sajrus. Za pevačicu koja je jednom rekla: „Ne budi toliko zauzeta zarađivanjem za život da zaboraviš da stvoriš život. održavanje privatnog života bilo je veoma važno".

"Rekla sam joj neke stvari za koje mislim da su vredne i koje ona koristi, ali bih radije to pokazala svojim primerom. Radije bih bila primer nego da samo pokušavam da kažem nekome da uradi ovo, uradi ono jer ne mislim da je to ispravno. Svako je drugačiji".

Bila je vlasnica zabavnog parka Dolivud koji se nalazio u Velikim dimnim planinama u Tenesiju. Doli je bila veoma angažovana u filantropiji, posebno kroz svoju „Biblioteku mašte“, koja šalje jednu knjigu mesečno deci od rođenja do vrtića. Delimično ju je inspirisao njen otac, koji nikada nije naučio da čita ni piše.

"Mora da je vreme za moj 100.000. pregled"

Parton je trebalo da se vrati u Las Vegas u decembru 2025. godine u rezidenciju u Koloseumu u Cezarovoj palati — planirano je da to bude njen prvi duži nastup u gradu posle više od 30 godina — ali je u septembru te godine objavila da su datumi odloženi zbog „zdravstvenih problema“.

„Kao što mnogi od vas znaju, borim se sa nekim zdravstvenim problemima, a moji lekari mi kažu da moram da imam nekoliko procedura. Kako sam se našalila sa njima, mora da je vreme za moj 100.000. pregled, iako to nije uobičajeno putovanje kod mog plastičnog hirurga!“, rekla je u saopštenju objavljenom na Instagramu pa dodala: „Sasvim ozbiljno, s obzirom na ovo, neću moći da uvežbam i postavim predstavu koju želim da vidite i predstavu koju zaslužujete da vidite. Plaćate dobar novac da biste me videli kako nastupam, a ja želim da budem u svom najboljem izdanju za vas.“

"Samo se nadam da ću živeti dovoljno dugo da uradim više stvari"

Kasnije je otkazala koncert u Las Vegasu u maju 2026. godine, rekavši naInstagramu da „zaista dobro reaguje na lekove i tretmane“ i da se „svakodnevno stanje poboljšava“.

„Samo se nadam da ću živeti dovoljno dugo da uradim više stvari. To je jedino što me brine, da će mi možda ponestati vremena pre nego što vidim toliko svojih snova kako se ostvaruju. Budim se sa novim snovima sve vreme. Ali ih stavljam na mesto gde mogu da se nastave, čak i nakon što mene više ne bude.“

Neustrašiva Doli Parton je jako teško podnela smrt supruga, prijatelji su rekli da joj se stanje pogoršalo zbog slomljenog srca.

"'Nemam vremena da ostarim. Kao da sam tek počela"

U novembru 2025. Doli Parton je otvoreno govorila za People svom tada predstojećem 80. rođendanu.

„LJudi kažu: 'Pa, imaćeš 80 godina.' Pa, šta? Pogledajte sve što sam uradila za 80 godina. Osećam se kao da sam tek počela. Znam da zvuči glupo, ali osim ako mi se zdravlje ne pokvari, što mi trenutno izgleda dobro... mislim da se mnogo toga može reći o godinama. Ako sebi dozvolite da ostarite, ostarićete. Kažem: 'Nemam vremena da ostarim!' Nemam vremena da se zadržavam na tome. To nije ono o čemu razmišljam.“

Takođe se osvrnula na svoj uticaj u industriji. „Nalazim se u toj fazi svog života gde samo želim da budem u mogućnosti da radim dobre stvari koje se mogu nastaviti. Ponosna sam na svoje dosadašnje nasleđe i nadam se da ću samo nastaviti da radim stvari koje bi mogle biti korisne drugim ljudima.

„Znate, celog života sam išla tako brzo. I jednostavno počnem da razmišljam: 'Kako sam, za ime sveta, uopšte imala život? Kako sam uopšte završila?' Zaista sam shvatila dok sam pisala ovu knjigu koliko sam se žrtvovala u životu. Nikada nisam imala decu, tako da barem nisam imala osećaj krivice. Zahvalna sam što sam videla kako se moji snovi ostvaruju".

(Blic Žena)

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